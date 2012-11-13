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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۴۱

جمشاد:

تمامی مسیرهای ارتباطی گیلان باز است

تمامی مسیرهای ارتباطی گیلان باز است

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه گیلان گفت: با وجود به بارش برف در ارتفاعات، تمامی مسیر های ارتباطی استان باز است.

سرهنگ مجید جمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر از رانندگان خواست در صورت تردد از جاده های کوهستانی به ویژه محور اسالم به خلخال تجهیزات ایمنی و زمستانی را به همراه داشته باشند.

وی اظهارداشت: با توجه به بارش برف در ارتفاعات و همچنین بارش باران در مناطق جلگه ای استان وضعیت راه ها لغزنده است.

رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه رانندگان به توصیه های هواشناسی توجه داشته باشند، گفت: در حال حاضر وضعیت ترافیکی استان عادی و روان است.

وی در ادامه شماره تماس مرکز کنترل راه و شهرسازی گیلان  69-3223068 و مرکز فرماندهی پلیس راه استان را  7729674- 7755004 اعلام کرد.　

کد مطلب 1743185

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