محمد مردی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اردوی آماده سازی که با حضور تمام ملی پوشان اوزان مختلف در حال برگزاری است، برای ما بسیار روحیه‌بخش بوده و ما در این اردوی توانستیم شرایط فنی، تاکتیکی، تکنیکی و بدنی و روانی خود را زیر نظر مربیان پرتلاش تیم ملی بسنجیم.



حاصل تلاش هایم را با موفقیت در مسابقات جهانی به دست می آورم



وی افزود: اکنون در شرایط روحی و آمادگی جسمانی بسیار خوبی به سر می‌برم و امیدهای من برای کسب مدال در مسابقات جهانی افزایش یافته است زیرا به سختی به این مرحله رسیده ام و دوست دارم حاصل تمام تلاش هایم را با کسب موفقیت در مسابقات جهانی به دست بیاورم.



ملی پوش وزن منهای 52 کیلوگرم تیم ملی بوکس جوانان کشورمان، ادامه داد: خیلی امیدوار هستم که یکی از سه سکوی اول تا سوم در مسابقات جهانی 2012 را به بدست بیاورم و همه شرایط در من برای رسیدن به این موفقیت بزرگ تاریخی فراهم است.



برای کسب مدال در مسابقات جهانی ارمنستان لحظه‌شماری می‌کنم



وی تصریح کرد: تجربیات جدید و ارزشمندی را در اردوی تیم ملی و همچنین پیکارهای دو سه سال اخیر قهرمانی کشور کسب کرده ام و این را هم خوب می دانم که در آنجا با قهرمانان جهان رقابت سخت و فشرده‌ای را باید انجام بدهم ولی تمرینات بسیار خوب و تلاش مربیان برای آماده سازی ملی پوشان باعث افزایش قابل توجه اعتماد به ‌نفس در من و سایر بوکسورهای اعزامی تیم ملی جوانان شده به ‌طوری که برای کسب مدال در مسابقات جهانی ارمنستان لحظه‌شماری می‌کنم.



مردی افزود: تمام کشورهای مطرح بوکس دنیا با نفرات اصلی و بهترین بوکسورهای خود در این رقابت حضور می یابم و تمام تلاشم را انجام می دهم که موفق‌تر از آنها ظاهر شوم زیرا واقعا توقعم از خودم بالا رفته و برای کسب مدال در این پیکارها ثانیه‌ شماری می کنم.



وی یاد آور شد: ‌تیم ملی بوکس جوانان کشورمان با ترکیب کامل در 10 وزن در پیکارهای جهانی شرکت خواهد کرد که همه این نفرات در اردویآماده سازی حضور دارند و تمرینات خوبی را با هم انجام می دهیم، ضمن اینکه مبارزات دوستانه‌ای نیز با هم داشته ایم.



حضور دو بوکسور قمی در تیم ملی جوانان اعزامی به پیکارهای جهانی



ملی پوش وزن منهای 52 کیلوگرم تیم ملی بوکس جوانان کشورمان اضافه کرد: خوشحالم از اینکه در کنار من احسان خدایاری نیز به عنوان یکی دیگر از بوکسورهای توانمند و آینده دار قم نیز حضور دارد، از نزدیک شرایط احسان را نیز به خوبی دیده ام و مطمئنم وی نیز می تواند چهره درخشانی از خود در پیکارهای جهانی بوکس جوانان به نمایش بگذارد.



این بوکسور درباره آخرین وضعیت خود و احسان خدایاری اذعان داشت: شرایط هر دو نفر ما بسیار عالی است و هیچگونه مشکلی از بابت موفقیت در پیکارهای جهانی نداریم به خصوص اینکه در آمادگی بدنی کامل هستیم اما تنها خواهش من از مسئولان این است که هیچ وقت قهرمانان را تنها نگذارند زیرا ما ماه های زیادی است که در اردو هستیم اما هیچ کس از ما هیچ سراغی نمی گیرد و تمام هزینه های رفتن به اردو و مسابقات نیز بر عهده خودمان است در حالی که ما نماینده ورزش این استان هستیم و حداقل توقع ما این است که به ما توجه کرده و دلگرمی بدهند زیرا اگر موفق شویم افتخارش برای مردم و مسئولان قم است.

