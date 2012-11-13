685 تخت بیمارستانی در اردبیل وجود دارد/کمبود 472 تخت

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورفرضی در جلسه توسعه مراکز بهداشتی و درمانی اردبیل با اشاره به وضعیت تعداد تختهای بیمارستانی استان تصریح کرد: طبق برنامه پنجم توسعه اردبیل باید تا پایان سال 1394 تعداد تختهای بیمارستانی خود را به هزار و 157 تخت برساند تا به استاندارد تعریف شده برسد.

وی در خصوص اقدامات انجام شده برای تامین تختهای بیمارستانی در اردبیل افزود: هم اکنون عملیات اجرایی 320 تخت در استان آغاز شده که 120 تخت آن در بیمارستان امام خمینی اردبیل ایجاد و 200 تخت فرسوده بیمارستان فاطمی اردبیل نیز نوسازی می شوند.

به گفته پورفرضی در استانداردهای تعریف شده برای هر هزار نفر جمعیت 1.6 تخت مورد نیاز است که استان اردبیل در شرایط فعلی و در حالی که سه سال به پایان برنامه پنجم توسعه مانده 472 تخت بیمارستانی کمبود دارد که این تعداد تخت هم طبق برنامه ریزیهای انجام شده و در زمان مقرر تامین می شود.

پورفرضی از افزایش پنج بیمارستان و ارتقا آن به 15 بیمارستان تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد و اضافه کرد: طرح برخی از بیمارستانها به ماده 215 فرستاده شده که اگر مورد تصویب قرار بگیرد در شهرهای مختلف این بیمارستانها احداث خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پرشکی اردبیل و قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: بیمارستانی برای بخش هیر در نظر گرفته نشده اما بیمارستان نمین مورد مطالعه قرار گرفته که اگر تصویب شود بیمارستان 50 تختی در این شهر احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه مطالعه بیمارستانهای درمان بستر هیر، اصلاندوز، و انگوت انجام شده است، متذکر شد: با احداث بیمارستان درمان بستر در این شهرها موافقت نشده است.