  1. سیاست
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۳۴

امیرعبداللهیان خبر داد:

"نشست گفتگوی ملی سوریه" در تهران برگزار می شود

معاون وزیر امور خارجه، در گفتگو با خبرنگاران، از برگزاری "نشست گفتگوی ملی سوریه" در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه، زمان برگزاری این نشست را هفته آینده اعلام کرد و افزود: در این نشست ضمن حضور نمایندگانی از اقوام، گروه های سیاسی، اقلیت ها و معارضه، نمایندگانی از دولت سوریه هم حاضر خواهند بود.

امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: این نشست با شعار "خشونت نه، دموکراسی آری" برگزار خواهد شد.

