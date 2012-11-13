"نشست گفتگوی ملی سوریه" در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه، زمان برگزاری این نشست را هفته آینده اعلام کرد و افزود: در این نشست ضمن حضور نمایندگانی از اقوام، گروه های سیاسی، اقلیت ها و معارضه، نمایندگانی از دولت سوریه هم حاضر خواهند بود.
امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: این نشست با شعار "خشونت نه، دموکراسی آری" برگزار خواهد شد.
معاون وزیر امور خارجه، در گفتگو با خبرنگاران، از برگزاری "نشست گفتگوی ملی سوریه" در تهران خبر داد.
