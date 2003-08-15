سالن هاي نمايش برادوي درخاموشي فرورفتند

به گزارش خبرگزاري "مهر"ازبي بي سي قطع برق درآمريكا و كانادا باعث شد كه اجراي بيش از 25 نمايش برادوي از جمله "شيرشاه"،"تهيه كنندگان"و"خيابان چهل ودوم"با وقفه مواجه شود.

باقطع برق در اين مناطق فروشندگان بليت، كنترل چي ها وبازيگران به منزل رفتند.

علاقه منداني كه براي تماشاي نمايش "شيرشاه" دربرابرسالن تاتر"نيوآمستردام" اجتماع كرده بودند با اين نوشته مواجه شدند:"بدليل بروز پاره اي از مشكلات كه خارج از كنترل ماست ، نمايش شيرشاه اجرانمي شود."

اين امردرخريدوفروش بليتها نيز مشكلاتي را بوجود آورده است.سخنگوي و تهيه كننده فيلم "ليگ مردان استثنايي"دراين رابطه گفت:"مردم مي توانند به مكان مربوط به فروش بليت مراجعه كرده و پولشان را پس بگيرند."

"كن اسلاتر"يكي از شهروندان نيوهمشاير كه براي تهيه سه بليت 315 دلارپرداخته ، مي گويد:"ما بليتها رادرساعت سه خريداري كرديم و برق درساعت چهار قطع شد."

آخرين باري كه برادوي با مشكل قطع برق مواجه شد مربوط به واقعه 11 سپتامبربود كه تمامي چراغها خاموش شد.

قطع برق درشهرهاي نيويورك ، ديترويت، تورنتو و اوتاوا هرج ومرج بسياري را بوجودآورده است.