نشست بازی ایران - ازبکستان برگزار شد/ شاگردان کی روش یکدست قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست عصر امروز سه شنبه در سالن روابط عمومی فدراسیون فوتبال با حضور برگزارکنندگان، داوران و ناظران بازی ایران - ازبکستان و نمایندگان تیم های ایران و ازبکستان برگزار شد و درباره مسایلی همچون برگزاری بازی، ساماندهی تماشاگران و حفظ نظم و امنیت ورزشگاه و اطراف ورزشگاه قبل و بعد از بازی، نقل و انتقال تیم ها به ورزشگاه و زمان حضور آنان به همراه تیم داوری و ناظران در ورزشگاه آزادی و بازگشت به هتل پس از پایان بازی، برگزاری کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی و دیگر مسایل مربوط به هر چه بهتر برگزار شدن بازی ایران و ازبکستان بحث ها و بررسی های لازم انجام شد.

ناظر داوری بازی عبدالرحمان دلاور از کشور بحرین و ناظر مسابقه چانگ چین پو از چین تایپه هستند. ایران در بازی فردا یکدست قرمز و ازبکستان آبی خواهد پوشید. بازی ایران و ازبکستان فردا ساعت 20 در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.