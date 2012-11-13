سفیر دانمارک: دیدگاه دانمارک در مورد تحولات بحرین با مواضع ایران نزدیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره اخبار مجلس، کریستین هو گارد سفیر دانمارک در تهران امروز سهشنبه با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
بروجردی در ابتدای این دیدار با تأکید بر آمادگی مجلس برای گسترش ارتباطات در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با دانمارک، اظهار داشت: ظرفیتهای مناسبی میان جمهوری اسلامی ایران و مجموعه کشورهای اتحادیه اروپا وجود دارد که بایستی با گفتوگو و رایزنی فیمابین از این توانمندیها استفاده کرد.
وی لغو سفر هیئت پارلمانی اروپا را یک آزمون ناموفق برای کشورهای اروپایی دانست و افزود: کشورهای اروپایی در تنظیم روابط خود با دیگر کشورها مستقلاً و به دور از فشار دیگر کشورهای قدرتمند تصمیمگیری کنند و لغو سفر این هیئت به جمهوری اسلامی ایران، استقلال این پارلمان را زیر سؤال برد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر باز بودن فضای مذاکره جمهوری اسلامی ایران با اروپا تأکید و خاطرنشان کرد: با توجه به تحولات جاری منطقه به ویژه اوضاع افغانستان و عراق، مشورت و رایزنی اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران به درک بهتر واقعیات این بحرانها توسط این اتحادیه کمک میکند.
وی در پایان از نگاه تبعیضآمیز و سیاستهای دوگانه غرب نسبت به مسائل حقوق بشری انتقاد کرد.
در ادامه این دیدار "کریستین هوگارد" سفیر دانمارک در تهران با اشاره به تحولات جاری منطقه از جمله اوضاع بحرین، تصریح کرد: دیدگاه دانمارک در مورد تحولات بحرین با مواضع ایران نزدیک است.
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