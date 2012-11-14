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۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۹:۵۲

صابری کریمان:

کاراته کارهای خراسان شمالی به رقابت های قهرمانی کشور اعزام می شوند

کاراته کارهای خراسان شمالی به رقابت های قهرمانی کشور اعزام می شوند

بجنورد - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت کاراته خراسان شمالی گفت: نمایندگان کاراته سبک شوتوکان JKA استان به رقابت های قهرمانی کشور اعزام می شوند.

علی اصغر صابری کریمان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اعزام نمایندگان کاراته خراسان شمالی سبک شوتوکان JKA به رقابت های قهرمانی کشور افزود: تیم شش نفره نوجوانان استان 24 آبان برای شرکت در این مسابقات به استان البرز اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه مربیگری و سرپرستی تیم استان را در این رقابت ها قربان مهجوری دارنده کمربند مشکی دان شش کاراته خراسان شمالی بر عهده دارد، اظهار داشت: سید احسان حسینی، محمد مهجوری، سیدمحمد سیدنظری، معین اکبری، الیاس وحدت و حسین علی اکبری شش کارته کای خراسان شمالی در این مسابقات هستند.

صابری کریمان تصریح کرد: رقابت های قهرمانی کاراته کشور سبک شوتوکان JKA، در دو رشته کاتا و کومیته در رده های کمربندی قهوه ای و مشکی، 25 آبان ماه به مدت یک روز و به میزبانی ماهدشت کرج در استان البرز برگزار می شود.

به گفته وی نمایندگان کاراته خراسان شمالی در دور قبلی این مسابقات که حدود دو ماه پیش و به میزبانی کردستان برگزار شد، در اوزان و رده های سنی مختلف موفق به کسب چندین مدال رنگارنگ شدند.

کد مطلب 1743209

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