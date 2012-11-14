550 نمایشگاه کتاب در مدارس استان قزوین برپا شد

جعفر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این نمایشگاهها همه ساله در هفته کتاب و به منظور تشویق دانش آموزان به مطالعه و کتاب خوانی برگزار می شود.

مدیرکل آموزش پرورش استان قزوین تصریح کرد: در نمایشگاهای کتاب امسال در مدارس بیش از 60 هزار جلد کتاب با یک هزار و 200 عنوان در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.

حبیبی بیان کرد: دانش آموزان می توانند کتاب های مورد نیاز خود را از این نمایشگاهها با 20 درصد تخفیف خریداری کنند.

این مسئول فرهنگی یادآورشد: در سال جاری پنج هزار نمایشگاه در پنج هزار مدرسه سراسر کشور برپا می شود که با این رویداد فرهنگی فرصت مناسبی برای آشنایی نوجوانان و جوانان با فرهنگ مطالعه و کتاب فراهم می شود.

حبیبی گفت: به هر میزان که ما بتوانیم در زمینه نشر کتاب و فرهنگ مطالعه تلاش کنیم قطعا به توسعه فرهنگ کشور کم خواهد شد.

وی اظهارامیدواری کرد با استقبال دانش آموزان از این نمایشگاهها انگیزه تداوم این حرکت فرهنگی در مسئولان ایجاد شود.