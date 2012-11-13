  1. دانشگاه و فناوری
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۲۷

تقی پور خبر داد:

سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دلاری برای اتصال فیبر نوری منازل

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دلاری اپراتور چهارم ارتباطات کشور برای اتصال فیبر نوری به درب منازل خانه های ایرانی خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر رضا تقی پور در مراسم افتتاح سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابراتی و اطلاع رسانی تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های اولیه اپراتور ارائه کننده فیبر نوری منازل اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی ها این اپراتور در سالهای نخست فعالیت خود بالغ بر 1.5 میلیارد دلار برای این پروژه سرمایه گذاری کرده است و به تناسب با نیاز بازار این سرمایه گذاری در مدت 8 سال کار این اپراتور افزایش خواهد یافت.

وی  با اشاره به لزوم حمایت از تولید داخلی در صنعت مخابرات کشور برگزاری نمایشگاه تله کام را فرصتی دانست که روند قانونی تولید تجهیزات، خدمات و محتوا در عرصه ارتباطات و مخابرات افزایش یابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  با اشاره به حضور میهمانان خارجی و سران مخابراتی کشورهای عضو اکو در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه پیش بینی کرد که سال آینده نیز شاهد افزایش تعداد تقاضاهای کشورهای خارجی برای حضور در این نمایشگاه باشیم.

تقی پور با تاکید بر حمایت  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از صاحبان صنعت مخابرات گفت: فعالان این بخش باید به سمت خدمات نوآورانه و ارزش افزوده در حوزه ارتباطات و نیز کسب و کار در این زمینه روی بیاورند.

وی در توسعه همکاری ها در عرصه بازارهای کشورهای  عضو اکو  و تبادل تجربیات فنی و تحقیقاتی و سرمایه گذاری در این زمینه تاکید کرد.

