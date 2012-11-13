شکست پرسپولیس در شب باخت معصومی/ فولاد برابر گاز به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های پرسپولیس جویبار و ثامن الحجج سبزوار در شرایطی عصر امروز سه شنبه در سالن حاجی زاده شهر جویبار برگزار شد که تماشاگران استقبال بسیار خوبی از این مبارزات داشتند. در این مسابقه شاگردان محسن کاوه(مربی پیشین تیم ملی) برابر شاگردان غلامرضا محمدی(سرمربی پیشین تیم ملی) به پیروزی 4 بر 3 دست یافتند. کاوه آخرین دیدار فصل گذشته را هم از محمدی برده بود.

نتایج مبارزات دو تیم به شرح زیر است:



* وزن 55 کیلوگرم:

- حسن رحیمی (ثامن) 4 - عارف محمدزاده(پرسپولیس) صفر



* وزن 60 کیلوگرم:

- مصطفی آقاجانی(ثامن) 4 - سعید احمدی(پرسپولیس) 3

* وزن 66 کیلوگرم:

- محمد نادری(ثامن) یک - مسعود کمروند(پرسپولیس) 2



* وزن 74 کیلوگرم:

- حسام مقدم یک(ثامن) - حسن طهماسبی(پرسپولیس) 2

* وزن 84 کیلوگرم:

- احسان امینی(ثامن) 5 - علیرضا گودرزی(پرسپولیس)1

* وزن 96 کیلوگرم:

- عرفان امیری(ثامن) 4 - عباس طحان(پرسپولیس) 1



* وزن 120 کیلوگرم:

- فردین معصومی(ثامن) 1 - کمیل قاسمی(پرسپولیس) 2