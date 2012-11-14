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۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۰۸

130 قطعه اشیاء تاریخی در خرمدره کشف شد

130 قطعه اشیاء تاریخی در خرمدره کشف شد

زنجان -خبرگزاری مهر : فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره از توابع استان زنجان از شناسایی و دستگیری سه قاچاقچی عتیقه خبر داد و گفت: از این متهمان 130 قطعه اشیاء تاریخی و زیر خاکی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مظاهر ریاسوند  افزود: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی به نام " الف – غ " در این شهرستان در امر تهیه ، نگهداری و قاچاق اقلام عتیقه فعالیت می کند موضوع در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

 وی ادامه داد: روز گذشته با انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی منزل متهم شناسایی و با کسب دستور قضایی و در یک اقدام غافلگیرانه مورد بازرسی قرار گرفت.
 
فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره افزود: در بازرسی ازمنزل متهم یاد شده 150 قطعه اشیاء تاریخی و زیر خاکی شامل پیکرکهای منقوش انسانی و حیوانی و سکه های سفالی نقش دار کشف و ضبط شد.
 
ریاسوند با بیان اینکه اقدامات لازم در خصوص اعلام نظر کارشناسی اقلام کشف شده در حال انجام است تصریح کرد: در ادامه تحقیقات دو همدست وی نیز به نام های " ح – م " و " م – ش " شناسایی و دستگیر شدند که اقدامات قانونی صورت گرفته است.
 
کد مطلب 1743238

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