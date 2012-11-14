130 قطعه اشیاء تاریخی در خرمدره کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مظاهر ریاسوند افزود: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی به نام " الف – غ " در این شهرستان در امر تهیه ، نگهداری و قاچاق اقلام عتیقه فعالیت می کند موضوع در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

وی ادامه داد: روز گذشته با انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی منزل متهم شناسایی و با کسب دستور قضایی و در یک اقدام غافلگیرانه مورد بازرسی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره افزود: در بازرسی ازمنزل متهم یاد شده 150 قطعه اشیاء تاریخی و زیر خاکی شامل پیکرکهای منقوش انسانی و حیوانی و سکه های سفالی نقش دار کشف و ضبط شد.

ریاسوند با بیان اینکه اقدامات لازم در خصوص اعلام نظر کارشناسی اقلام کشف شده در حال انجام است تصریح کرد: در ادامه تحقیقات دو همدست وی نیز به نام های " ح – م " و " م – ش " شناسایی و دستگیر شدند که اقدامات قانونی صورت گرفته است.

