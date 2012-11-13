  1. بین الملل
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۰۴

میشل عون:

دولت لبنان با زور و فشار سرنگون نمی شود

دولت لبنان با زور و فشار سرنگون نمی شود

رهبر جریان مسیحی ملی آزاد لبنان با اشاره به تلاشهای جریان غربگرای چهارده مارس برای ساقط کردن دولت نجیب میقاتی، این اقدامات را بی نتیجه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس ، "میشل عون " با اشاره به ثبات لبنان با وجود برخی مشکلات امنیتی گفت: دولت لبنان با زور و فشار سرنگون نمی شود.

رهبر جریان ملی آزاد لبنان افزود: هدف از حملات و حوادث امنیتی که هر از گاهی در برخی مناطق لبنان رخ می دهد کشاندن کشور به سوی فتنه است.

عون بیان کرد: نیمی از لبنانی ها خواستار رایزنی و گفتگو نیستند و باید گامهای فوری برای فعال کردن زمینه گفتگو میان طرفهای لبنانی برداشته شود.

وی افزود: کسانی که گفتگو را قبول ندارند موضع نادرستی دارند، زیرا هنگام بروز بحران، گفتگو باید به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود.

کد مطلب 1743241

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