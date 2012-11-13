به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس ، "میشل عون " با اشاره به ثبات لبنان با وجود برخی مشکلات امنیتی گفت: دولت لبنان با زور و فشار سرنگون نمی شود.

رهبر جریان ملی آزاد لبنان افزود: هدف از حملات و حوادث امنیتی که هر از گاهی در برخی مناطق لبنان رخ می دهد کشاندن کشور به سوی فتنه است.

عون بیان کرد: نیمی از لبنانی ها خواستار رایزنی و گفتگو نیستند و باید گامهای فوری برای فعال کردن زمینه گفتگو میان طرفهای لبنانی برداشته شود.

وی افزود: کسانی که گفتگو را قبول ندارند موضع نادرستی دارند، زیرا هنگام بروز بحران، گفتگو باید به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود.