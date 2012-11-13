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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۳۱

زمانی نژاد خبر داد:

آغاز صدور سند مسکن روستایی و شهرهای کم جمعیت در گلستان

آغاز صدور سند مسکن روستایی و شهرهای کم جمعیت در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن گلستان از آغاز صدور سند مالکیت در روستاهای بالای 20 خانوار و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زمانی نژاد عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از این پس صدور سند مالکیت توسط بنیاد مسکن استان در کلیه روستاهای بالای 20 خانوار و همچنین کلیه شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت شامل شهرهای  نوکنده، بندرگز، سیمین شهر، گمیشان، انبارالوم، سرخنکلاته، فاضل آباد، جلین، دلند، خان ببین، تاتار علیا، رامیان، نوده خاندوز، نگین شهر، گالیکش ، مراوه تپه - اینچه برون انجام می شود.

وی از متقاضیان خواست که هر چه سریعتر برای سند دار کردن اماکن خود در حریم روستاها و شهرهای فوق به بنیاد مسکن شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.

زمانی نژاد، کوتاه بودن مدت زمان صدور سند ، سهولت در روند صدور سند ، تعیین و مشخص کردن حدود و اربعه اماکن در شهرها و روستاها ، استفاده از سندهای صادره به عنوان وثیقه های مختلف و ... را از مزیتهای سند دار کردن اماکن ذکر کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان بیان داشت: قبل از این صدور سند مالکیت تنها توسط اداره ثبت استان صورت می گرفت که از این پس شاهد صدور اسناد مالکیت توسط ادارات بنیاد مسکن استان و شهرستانها خواهیم بود.

گلستان هزار روستا و 25 شهر دارد.

کد مطلب 1743254

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