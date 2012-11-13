ثبت دانش فنی 3 پروژه پژوهشی شرکت نفت و گاز پارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، تهیه متیل دی اتانول آمین فعال شده برای افزایش کارایی واحدهای شیرین سازی گاز، حذف بیولوژیک MTBE از آب در مقیاس آزمایشگاهی و ساخت بازدارنده خوردگی موثر و مقرون به صرفه بر پایه مشتقات اسیدهای چرب برای خطوط لوله زیر دریایی پارس جنوبی از سوی سازمان ثبت اختراع ثبت شد.

بر پایه این گزارش، از سال 1380 تا کنون 389 پروژه پژوهشی و دانشجویی در شرکت نفت و گاز پارس تعریف شده که برخی از این پروژه ها به پایان رسیده و برخی دیگر نیز در دست اجراست.

68 مورد از این پروژه ها پژوهشی است که از این تعداد چهار پروژه در دست اجرا و 64 پروژه دیگر نیز انجام شده است.

321 پروژه دانشجویی در واحد پژوهش و فناوری شرکت نفت و گاز پارس تعریف شده که 45 پروژه از این تعداد در حال اجرا و 276 پروژه نیز پایان یافته است.

تا کنون 87 سمینار تخصصی در زمینه معرفی جدیدترین نرم افزارهای روزآمد دنیا، همچنین برگزاری سمینارهای تخصصی در زمینه مخزن، حفاری، زمین شناسی، خوردگی و IT از سوی این واحد برگزار شده است.