  1. بین الملل
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۳۶

تحولات بحرین/

هشدار ائتلاف 14 فوریه به آل خلیفه / محاصره مردم عواقب خطرناکی دارد

هشدار ائتلاف 14 فوریه به آل خلیفه / محاصره مردم عواقب خطرناکی دارد

ائتلاف مخالفان بحرینی موسوم به چهارده فوریه به رژیم آل خلیفه درباره تشدید اقدامات انقلابی در صورت ادامه محاصره منطقه المهزه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت ، ائتلاف چهارده فوریه بحرین با صدور بیانیه ای رژیم را به تشدید اقدامات انقلابی  تهدید کرد.

در این بیانیه، رژیم مسئوول تشدید انقلابات انقلابی معرفی شده و تاکیده شده است : پاسخ ندادن به اقدامات ناقض حقوق بشر رژیم، مدت زمان زیادی به طول نخواهد انجامید و رژیم باید منتظر پاسخ به خاطر محاصره منطقه المهزه در روزهای آتی باشد.

شایان ذکر است که نظامیان رژیم بحرین که چندی پیش منطقه العکر را به محاصره درآورده بودند اخیرا منطقه المهزه را به محاصره درآورده و یورشهای وحشیانه ای به منازل مردم می کنند.

کد مطلب 1743256

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها