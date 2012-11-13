هشدار ائتلاف 14 فوریه به آل خلیفه / محاصره مردم عواقب خطرناکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت ، ائتلاف چهارده فوریه بحرین با صدور بیانیه ای رژیم را به تشدید اقدامات انقلابی تهدید کرد.

در این بیانیه، رژیم مسئوول تشدید انقلابات انقلابی معرفی شده و تاکیده شده است : پاسخ ندادن به اقدامات ناقض حقوق بشر رژیم، مدت زمان زیادی به طول نخواهد انجامید و رژیم باید منتظر پاسخ به خاطر محاصره منطقه المهزه در روزهای آتی باشد.

شایان ذکر است که نظامیان رژیم بحرین که چندی پیش منطقه العکر را به محاصره درآورده بودند اخیرا منطقه المهزه را به محاصره درآورده و یورشهای وحشیانه ای به منازل مردم می کنند.