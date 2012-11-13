به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد شامگاه امروز سه‌شنبه در دیدار میهمانان اولین اجلاس وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو اکو ضمن مثبت ارزیابی کردن این اجلاس و تصمیماتی که در آن اتخاذ شد، گفت: شرکت‌کنندگان در این اجلاس با تسلط بر موضوع ارتباطات و با آینده‌نگری دقیق تصمیمات خوبی در جهت ارتقاء همکاری‌ها اتخاذ کردند.

رییس‌جمهور با بیان اینکه تاکنون دو فضای مادی و مجازی در جهان شناخته شده و در پیش روی انسان ها قرار دارد، اظهار داشت: امروز در فضای مادی و ارتباطات فیزیکی جهان مرزها در حال حذف شدن بوده و انسان‌ها به اشکال گوناگون با یکدیگر در ارتباط هستند.

احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه فضای مادی و ارتباطات فیزیکی با محدودیت‌های زیادی مواجه بوده و همیشه ابزار آن در اختیار انسان‌ نیست، گفت: در فضای مجازی و دنیای ارتباطات همه محدودیت‌های جغرافیایی و فیزیکی برداشته شده و موضوعات مختلف قابلیت طرح در آن را دارا هستند و در حقیقت فضای مجازی، دنیایی نامحدود از ارتباطات است.

رییس‌جمهور با بیان اینکه در فضای مجازی هیچ مرزی میان انسان‌ها وجود ندارد و هر انسانی در هر نقطه از جهان می‌تواند با دیگر انسان‌ها به راحتی و به سرعت ارتباط برقرار کند، خاطر نشان کرد: این موضوع یک موقعیت مناسب برای رشد انسانیت انسان‌ها و برقراری رابطه انسانی میان آنها و در واقع یک فرصت تاریخی و استثنایی است که باید از آن به بهترین شکل بهره‌برداری کرد.

احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه شیاطینی که همواره می‌خواهند فرصت‌ها را به تهدید تبدیل کنند، در این زمینه نیز به دنبال سلب فرصت بوده و قصد دارند از آن برای ترویج کینه و تخریب انسانیت استفاده کنند، تصریح کرد: باید دست به دست یکدیگر داده و با همت و تلاش بتوانیم به ‌لحاظ محتوایی اندیشه‌های متعالی، انسانی، عدالت‌محور و صلح‌آفرین را در فضای مجازی گسترش داده و ترویج کنیم.

رییس‌جمهور با تأکید بر لزوم همکاری‌های همه‌جانبه میان کشورهای عضو اکو در حوزه‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: در عرصه سخت‌افزاری باید از طریق فیبر نوری و دیگر تجهیزات به یکدیگر متصل شده و در ارتباط باشیم.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه در کنار ارتباطات سخت‌افزاری باید همکاری‌ها برای حضور محتوایی در فضای مجازی و تولید فکر و اندیشه‌ای که عدالت و احترام به همراه داشته و محبت و دوستی در جهان ایجاد کند را شکل داده و ایجاد کنیم، ادامه داد: این یک وظیفه همگانی بخصوص برای اعضای اکو و همه کسانی که به عدالت، پاکی و خدا ایمان داشته و به دنبال سعادت و پیشرفت انسان‌ها هستند، بشمار می‌رود.

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه فرهنگ مشترک همه کشورهای عضو اکو فرهنگ انسانی بوده که امروز دنیا به آن نیاز دارد، گفت: باید این فرهنگ را شناسایی و آن را در فضای مجازی گسترش داده و ترویج کنیم.

احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه نباید فضای مجازی تبدیل به عرصه‌ای شود که دیگران بخواهند به وسیله آن افکار و اندیشه‌های غیر انسانی خود را به قلب، اندیشه و فرهنگ ملت‌های ما وارد کنند، اظهار داشت: در منطقه ما کتاب‌های انسانی، فرهنگی، هنری، علمی و تاریخی فراوانی وجود دارد که باید وارد فضای مجازی شده و در دسترس سایر ملت‌ها قرار داشته باشد.

رییس‌جمهور افزود: البته نوع عرضه آنها در فضای مجازی نیازمند هنر و ابتکار عمل است؛ باید به گونه‌ای طراحی و فعالیت کنیم تا مخاطبان عرصه فضای مجازی برای استفاده از ذخایر فرهنگی ملت‌های ما به نفع صلح و عدالت ترغیب شوند.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه زیاده‌خواهان و مستکبران در دوره‌ای از رشد فرهنگ ملت‌های ما جلوگیری کردند، تصریح کرد: باید از وضعی که امروز در دنیا بوجود آمده پیشی بگیریم و این نیازمند همکاری و تلاش است.

رییس‌جمهور با اشاره به ایجاد شبکه ملی ارتباطات در جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد:‌ این شبکه می‌تواند به سایر کشورهای عضو اکو و منطقه متصل شده تا به وسیله آن با یکدیگر ارتباط داشته باشند.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه اقدامات بسیار متنوعی در فضای ارتباطات به طور نامحدود در پیش روی ما قرار دارد، اظهار امیدواری کرد: تا شبکه ارتباطی به طور کامل میان ملت‌ها برقرار شده و اندیشه‌های متعالی و عدالت‌محور و محبت‌آمیز در فضای مجازی ایجاد شود.

رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اصل ارتباطات در جهان تصریح کرد: انسان بدون ارتباط با دیگر ملت ها زندگی بی‌معنایی داشته و همه موجودیت و صفات انسانی از جمله مهربانی، پاکی، شجاعت و صداقت انسان در ارتباط او با دیگران جلوه و تحقق می‌یابد.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه رشد و کمال انسان و حیات او در ارتباطات اجتماعی معنا می‌شود، خاطر نشان کرد: هر چه انسان بیشتر کمال یابد، ارتباطات او نیز بیشتر خواهد شد و امیدوارم به روزی برسیم که همه انسان‌ها با یکدیگر ارتباطی براساس عدالت، محبت و دوستی داشته باشند و در حقیقت همه قلب‌ها و اندیشه‌ها با هم در ارتباط بوده و در یک جهت باشند.

پیش از سخنان رییس‌جمهور تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از اقدامات صورت گرفته در اولین اجلاس وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو اکو و مصوبات آن ارائه کرد.

همچنین چند تن از میهمانان نیز در سخنانی ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران بخاطر برگزاری این اجلاس، با اشاره به نقش مهم ارتباطات در زندگی امروز مردم جهان بر لزوم همکاری‌ گسترده و نزدیک کشورهای عضو اکو تأکید کردند.