شبکه تعاونیهای عشایری استان تهران تجهیز و به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر سه شنبه در روستای عشایرنشین "خسرو" برگزار شد، جمعی از مسئولان کشوری و استانی و مدیران و عشایر شهرستانهای ورامین، پاکدشت، دماوند، شمیرانات، ری، ملارد، فیروزکوه و تهران حضور داشتند.

مدیرکل امور عشایری استان تهران در این مراسم گفت: میزان اعتبارات اختصاص یافته به عشایر استان تهران در یک سال گذشته 45 میلیارد ریال بوده که این میزان نسبت به سال گذشته از افزایش چشمگیری برخوردار است.

طرحهای عمرانی حوزه عشایری استان تهران بیش از 100 درصد افزایش نشان می دهد

سیروس نصیری افزود: در یک سال گذشته 147 طرح عمرانی در حوزه عشایری استان به بهره برداری رسیده که این میزان نسبت به سال قبل بیش از 100 درصد افزایش نشان می دهد.

وی بیان داشت: احداث و مرمت 900 کیلومتر راه عشایری، آبرسانی سیار به یکهزار و 500 خانوار عشایری، تأمین 13 هزار و 500 متر مکعب آب مورد نیاز عشایر، احداث یکهزار 100 متر مربع حمام ضد کنه و آبشخور و احداث 40 کیلومتر خط انتقال آب عشایری ازجمله این خدمات است.

مدیرکل امور عشایری استان تهران اضافه کرد: احداث و مرمت دو هزار و 200 متر مکعب مخازن آبرسانی، تأمین سوخت فسیلی 800 خانوار عشایری، احداث 420 سامانه خورشیدی شامل چراغ معابر و فانوس معابر و احداث دو دهانه پل نیز از دیگر خدمات این اداره کل است.

وی ادامه داد: اجرای رایگان طرح واکسیناسیون برای نخستین بار در مراتع ییلاقی استان تهران شامل فیروزکوه، دماوند و شمیرانات نیز انجام شد و تأمین 550 تن آرد مورد نیاز عشایر، بیمه 90 هزار رأس دام،تأمین 11 هزار تن نهاده های دامی و ارائه 12 میلیارد ریال اعتبارات دولتی به عشایر نیز ازدیگر خدمات ارائه شده به عشایر استان تهران است.

21 میلیارد ریال اعتبار از محل ماده 12 جبران خسارت ناشی از خشکسالی

مدیرکل امور عشایری استان تهران با اشاره به طرح توانمند سازی تشکل های عشایری گفت: این طرح همزمان در هشت شهرستان ورامین، پاکدشت، دماوند، شمیرانات، تهران، فیروزکوه، ملارد و ری با اعتباری بالغ بر 21 میلیارد ریال از محل ماده 12 جبران خسارت ناشی از خشکسالی اجرا شده است.

وی ادامه داد: در این طرح 16 تانکر آب رسان سیار، کامیون حمل آرد و نهاده های دامی و سوخت مورد نیاز به تعاونی های عشایر واگذار شده و دو دستگاه باسکول 50 تنی و 6 6 واحد کارگاه کنسانتر دامی احداث و تجهیز شدند.

نصیری تأکید کرد: طرح تجهیز این تعاونی ها که با اعتباری معادل 21 میلیارد ریال از اردیبهشت ماه امسال آغاز شده، در زمینه آبرسانی سیار، توزیع سوخت فسیلی، تأمین نقدینگی خرید علوفه، تولید کنستانتره دامی و احداث باسکول است.

وی افزود: اداره امور عشایر استان تهران به دلیل فعالیت ها و اقدامات زیربنایی برای کاهش محرومیت عشایر و ایجاد زمینه مناسب برای افزایش تولیدات دامی و کشاورزی و رونق و توسعه در زندگی و معیشت عشایر استان به عنوان دستگاه برتر کشور مورد تقدیر قرار گرفته که این مهم در همایش مدیران کل ستادی و استانی سازمان امور عشایر کشور روی داد.

افزایش 60 درصدی تعداد پروژه های اجرایی برای محرومیت زدایی عشایر

مدیرکل امور عشایری استان تهران گفت: این اداره کل در سال گذشته برای محرومیت زدایی عشایر با افزایش 60 درصدی تعداد پروژه های اجرایی و افزایش اعتبارات 315 درصدی به میزان 45 میلیارد ریال در ارتقای شاخص های توسعه انسانی عشایر نقش بسزایی داشت.

وی اضافه کرد: تأمین نقدینگی برای خرید نهاده ها و تجهیز شبکه های تعاونی تولیدی و خدماتی عشایر در دستور کار اداره کل امور عشایر استان تهران قرار دارد.

تأمین بیش از 16 هزار رأس دام سبک مورد نیاز استان تهران در عید قربان

معاون برنامه ریزی استاندار تهران نیز در ادامه این مراسم اظهار داشت: نمونه ای از توانمندی عشایر را می توان در تأمین بیش از 16 هزار رأس دام سبک مورد نیاز استان تهران در عید سعید قربان مشاهده کرد.

نعمت الله ترکی افزود: هم اکنون 18 هزار رأس دام پرواری در استان تهران در حال پرورش است و در صورتی که این تعداد دام در سال 92 وارد بازار مصرف شود، به خودکفایی گوشت قرمز خواهیم رسید.

وی عنوان کرد: امروز توان تولید کنندگان استان تهران به جایی رسیده که تمام محصولات کشاورزی مورد نیاز، در داخل استان تأمین می شود و همین خودکفایی تأثیر بسزایی در اقتصاد استان دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار تهران ادامه داد: نقش عشایر در تأمین تولیدات دامی کشور و استان تهران نقشی بی بدیل بوده و به همین دلیل، امروز تمام مدیران و مسئولان استان تهران در تلاشند تا مشکل این قشر مولد و مهم کشور را برطرف کنند.

ذخیره سازی 10 هزار تن مرغ در استان تهران

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در راستای اجرای طرح کنترل بازار، بیش از 10 هزار تن مرغ در استان تهران ذخیره سازی شده، چراکه توان تولید گوشت مرغ در این استان به حدی رسیده که علاوه بر تأمین روزانه 800 تن مرغ مورد نیاز استان، زمینه های صادرات آن توسط بخش خصوصی نیز فراهم شود.

ترکی ادامه داد: به رغم بد اخلاقی های استکبار جهانی، مردم و مسئولان ایران اسلامی توانسته اند در عرصه های مختلف اقتصادی آنچه را که شایسته نظام است به دست آورند و توطئه دشمنان را خنثی کنند و به رغم تحریم هایی که از سال های گذشته ازسوی استکبار جهانی به کشور تحمیل شده است، ایران اسلامی موفق شده تا در زمینه منابع اقتصادی رتبه هفدهم جهان را به خود اختصاص دهد.

وی بیان داشت: این پیشرفت ها در زمینه های مختلف پزشکی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی به دست آمده و باعث شده تا دشمنان در تضعیف ایران اسلامی ناکام بمانند.

کشوری که قادر به تولید، تأمین سرمایه و ظرفیت تولید است برای تأمین نیازهای خود نگرانی ندارد

معاون برنامه ریزی استاندار تهران ادامه داد: کشوری که قادر به تولید، تأمین سرمایه و ظرفیت تولید است و منابع انسانی مورد نیاز را دارد، برای تأمین نیازهای خود نگرانی ندارد.

وی افزود: با تکیه بر تولید و پشتیبانی تولید از یک طرف و تعامل مردم در صرفه جویی به معنای درست و در حد نیاز مصرف کردن در شرایط کنونی جنگ روانی دشمن، تهدیدات و تحریم ها، بار دیگر ایران اسلامی و مردم این دیار خواهند توانست در خنثی سازی توطئه دشمن همان گونه که از ابتدای انقلاب موفق بوده اند، برگ زرین پرافتخاری را بر تاریخ انقلاب بیفزایند.

ترکی تصریح کرد: کشوری که خود تولیدکننده نیازهایش باشد، نگران تأمین آن نیست وهیچ تهدید و تحریمی نیز قادر به وارد کردن خدشه به نظام اقتصادی آن نخواهد بود، زیرا اینک تولید ما به گونه ای است که حتی توان صادرات مرغ را نیز داریم.

وی افزود: وقتی جامعه به هجمه های روانی دشمن توجه کند و بیش از نیاز خود در تأمین مایحتاج و نیازهایش اقدام کند، به طور طبیعی با افزایش تقاضا با وجود تولید بیشتر، عرضه به نسبت تقاضا پایین می آید و این گونه به نظر می رسد که کمبودی وجود دارد.

کشور بدون هیچ نیازی به بیگانه در تأمین نیازهای جامعه کمبود و مشکلی ندارد

ترکی با بیان اینکه به لطف الهی و با سیاست گذاری های مدیران و مسئولان نظام، کشور هم اینک بدون هیچ نیازی به بیگانه در تأمین نیازهای جامعه کمبود و مشکلی ندارد، گفت: آنچه که در اولویت دوم برون رفت از بحران ایجاد کرده دشمن ضرورت دارد، تعامل هر چه بیشتر دستگاه های اجرایی است که باید تلاش کنند به سهم خود در برنامه ریزی های جامعه نیازهای اساسی را شناسایی و در رفع مشکلات اقدام کنند.

وی ادامه داد: با تلاش مردم و مسئولان در سال 90 صادرات غیرنفتی کشور نسبت به سال 89 هشت درصد رشد نشان می دهد و در شش ماه نخست سال نیز حدود 26 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که با توجه به ظرفیت بالای بخش کشاورزی، این روند به طور طبیعی تا پایان سال، صعودی خواهد بود.

عشایر کشور بیش از 20 درصد از محصولات دامی کشور را تولید می کنند

رئیس سازمان امورعشایری کشور نیز در ادامه این مراسم اظهار داشت: عشایر از نظر تعداد تنها دو درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند ولی از نظر فعالیت های اقتصادی توانسته اند بیش از 20 درصد از محصولات دامی کشور را تولید کنند.

جهانشاه صدیق افزود: محصولات دامی عشایر بیشتر در استان های تهران، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی تولید می شود؛ عشایر سالانه 180 هزار تن گوشت قرمز تولید می کنند که براساس برنامه پنج ساله توسعه، این میزان به 250 هزار تن افزایش خواهد یافت.

وی تأکید کرد: عشایر کشور، یک سوم از مراتع کشور را دراختیار دارند و 35 درصد صنایع دستی کشور را تولید می کنند؛ وقتی که عشایر چنین اثرگذاری اقتصادی در کشور دارند، دولت نیز به همان نسبت باید خدمات و اعتبارات مناسبی را به آنان تخصیص دهد تا جایگاه آنها حفظ شود.

حدود سه هزار خانوار عشایر با داشتن حدود 600 هزار رأس دام در مناطق عشایری استان تهران زندگی می کنند.