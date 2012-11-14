اضافه شدن 300 رشته جدید در دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرنگار مهر محمد مهدی فیض شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه علمی کاربردی استان سمنان از ایجاد ۳۰۰ رشته جدید طی سال جاری خبر داد و اضافه کرد: مجموعا ۹۰۰ رشته در این دانشگاه فعال خواهد بود.

وی با بیان اینکه دانشگاه علمی کاربردی سال71 تاسیس شده و حدود 500 هزار دانشجو در 950 مرکز آموزشی در 100 شهر کشور دارد، افزود: دانشگاه جامع دارای هم اکنون 600 رشته تحصیلی است که در راستای حفظ ماهیت مهارتی خود ۱۰۰رشته را بدلیل نظری بودن طی سال جاری منحل و عناوین و محتوای صد رشته دیگر را نیز تغییر می دهد.

حذف رشته های روابط عمومی و جامعه شناسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی

فیض از حذف رشته هایی مانند روابط عمومی، جامعه شناسی و... در این راستا خبر داد و گفت: برخی رشته ها نیز متناسب با بازار کار طراحی مجدد شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه جامع علمی- کاربردی در مورد تقاضای دانشگاه‌ها پیرامون ارائه رشته‌های جدید نیز، خاطر نشان کرد: همگام با قابلیت‌های بازار کار و اشتغال، ما آمادگی لازم را در جهت توسعه رشته‌های جدید داریم اما باید تقاضانامه‌ها برای رشته‌های جدید شفاف و با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.

راه‎اندازی باشگاه علمی ـ کاربردی در مراکز استان ها



وی با اشاره به اینکه این دانشگاه در راستای فعالیت‎های فرهنگی اقدامات مؤثری را انجام داده است خاطر نشان کرد: برای اینکه فعالیت‎های فوق برنامه در این دانشگاه به صورت متمرکز انجام شود راه‎اندازی باشگاه علمی ـ کاربردی در استان‎ها را در دستور کار قرار داده‎ایم.

فیض با بیان اینکه باشگاه علمی ـ کاربردی برای نخستین بار در پنج استان کشور محقق خواهد شد تصریح کرد: اگر با اجرای این طرح در این پنج استان موفقیت مورد نظر حاصل شود، راه اندازی این باشگاه برای سال آینده در تمام استان‎ها محقق خواهد شد.

وی افزود: با ایجاد این باشگاه فعالیت های فوق برنامه دانشجویی ساماندهی می شود.

توجه به ظرفیت‌های اشتغال، مهمترین هدف از راه‌ اندازی دانشگاه‌ جامع علمی کاربردی

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه جامع علمی- کاربردی توجه به ظرفیت‌های اشتغال را مهمترین هدف از راه‌ اندازی دانشگاه‌های علمی کاربردی خواند و گفت: موضوع اشتغال و کارآفرینی و تناسب سازی میان رشته‌های دانشگاهی و بازار کار از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری در راهبردهای اقتصادی است که در راس عملکرد این دانشگاه ها قرار گرفته است.

وی با اشاره به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا در این دانشگاه برای اولین بار اظهار داشت: در اردیبهشت سال جاری آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه با حضور ۳۶هزار داوطلب برگزار شد.

فیض پیشگیری از حذف مشاغل سنتی با رویکرد علمی را از جمله سیاست های دانشگاه جامع علمی و کاربردی عنوان کرد و افزود: بر این اساس باید لزوم تناسب عناوین رشته ها با عناوین شغلی جامعه رعایت شود.

تبدیل هر کارخانه صنعتی به یک مرکز آموزشی



معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه جامع علمی- کاربردی همچنین بیان داشت: شعار دانشگاه جامع این است؛ هر کارخانه صنعتی به یک مرکز آموزشی تبدیل شود و صنایعی که بیشترین فضای آموزشی را دارند شناسایی و تحولی در کارخانجات استان ایجاد شود.

وی تصریح کرد: دانشگاه جامع، توسعه آموزش‌های علمی-کاربردی را به عنوان یکی از ارکان نظام ارتقاء مهارتی کشور به عهده گرفته و از مسئولیت‌های کلان آن این است که هرم تحصیلی و آموزشی کشور را به یک هرم واقعی تبدیل کند.

فیض گفت: ارتباط راهبردی بین دانشگاه‌های نظری و تئوری با دانشگاه‌های جامع یک حرکت جدید در سال جاری خواهد بود و در آیین نامه توسعه آموزش‌های مهارتی، دانشگاه‌های دولتی مجاز خواهند بود در دانشگاه خود یک مرکز‌ آموزشی علمی-کاربردی تأسیس کنند که امیدواریم بتوانیم برای اولین بار به‌عنوان یکی از راهکارهای کلان مورد توجه قرار گیرد.

جذب اساتید متخصص در راستای ارتقای زیرساخت های آموزشی

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه جامع علمی- کاربردی تصریح کرد: با نیازسنجی در جهت تناسب میان رشته‌های دانشگاهی و شناخت ظرفیت‌های مورد نیاز می‌توان در جهت توسعه اشتغال کارآمد تلاش کرد و با اصلاح ضعف‌ها و ارتقای زیر ساخت‌های آموزشی و جذب اساتید متخصص و مجرب و محتواسازی به اهداف مورد نظر دست یافت.

وی جذب اساتید همگام با تخصص‌های مورد نیاز را یکی از برنامه‌های مهم دانشگاه‌های علمی وکاربردی در ارتقای زیرساخت های آموزشی برشمرد و عنوان کرد: به دلیل اهمیت فراوان اشتغال در ارتباط با فنون ارائه شده در دانشگاه های علمی و کاربردی اساتید باید با تخصص و تبحرهای مورد نیاز وارد عرصه تدریس شوند.

وی تعداد اساتید در دانشگاه های علمی کاربردی کشور را 35 هزار مدرس ذکر کرد و گفت: مهارتی بودن رشته ها موجب افزایش جذب مدرسان بیشتری در این دانشگاه شده است.

تناسب کار 85 درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاه علمی کابردی با رشته تحصیلی خود

فیض اظهار داشت: شعار دیگر دانشگاه این است که هر کارخانه می‌تواند تبدیل به یک مرکز آموزشی شود، یعنی هر کارخانه با توجه به نیاز های خود مرکز آموزشی را در کنار صنعت خود دایر می‌کند و محل اشتغال دانشجو در طول دوره تحصیل مشخص می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه جامع علمی- کاربردی با بیان اینکه رشته‌ها در دانشگاه علمی کاربردی براساس نیاز بازار کار تعریف شده‌اند، عنوان کرد: در حال جاضر کار 85 درصد از فارغ‌التحصیلان مراکز دانشگاه جامع علمی_ کابردی متناسب با رشته تحصیلی خود مشغول به تحصیل هستند در صورتیکه این رقم در دیگر مراکز آموزش عالی 25 درصد است.

وی با اشاره به اینکه دورهای آموزشی در پنج حوزه متفاوت طرحی شده است گفت: این دوره ها متناسب با نیاز دستگاه‌ها و در پنج گروه صنعت، کشاورزی، فرهنگ و هنر، مدیریت و خدمات اجتماعی و IT برگزار می‌شود که بیشتر متقاضیان نیز در گروه IT هستند.

نرم تعداد دانشجویان استان سمنان از نرم کشوری بالاتر است

فیض با بیان این مطلب که فارغ التحصیلان مراکز علمی و کاربردی نسبت به دیگر مراکز آموزش عالی در سطح کشور کارآمدتر هستند، افزود: برای دانشجویان این دانشگاه در تعامل با جامعه، محیط زیست، خانواده، مسائل عبادی و سیاسی، فراهم ساختن اشتغال دانش بنیاد و درآمدی بر مبنای تحصیلات نقش تعریف شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه جامع علمی- کاربردی با اشاره به اینکه در استان سمنان باتوجه به اینکه نرم تعداد دانشجویان از نرم کشوری بالاتر است گفت: این از پتانسیل خوب استان است.

وی با بیان اینکه دانشگاه علمی وکاربردی در برخی از حوزه ها فعالیت کمرنگ تری دارد اظهار داشت: باتوجه به فرهنگی بودن استان متاسفانه مرکز فرهنگ وهنر را در این استان نداریم و باید بخش خصوصی وارد عمل شود.

تربیت تکنیسین و تکنولوژیست، رسالت اصلی دانشگاه جامع علمی - کاربردی

رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان سمنان نیز در ادامه این نشست، رسالت اصلی دانشگاه جامع علمی - کاربردی تربیت تکنیسین و تکنولوژیست کارآمد است.

بهزاد بهرامی نسب افزود: ما امروز در کشور با سه موضوع ویژه ایجاد اشتغال در کشور، نیاز به توانمند سازی دانش آموختگان دانشگاه ها جهت ورود به بازار کار روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه دانشگاه علمی کاربردی کاملا با نیاز روز بازار کار پیش می رود، افزود: کلیه دوره های علمی - کاربردی مجوز یکبار پذیرش را دارند و برای پذیرش مجدد می بایست نیاز سنجی زمانی و مکانی انجام شود.

20 مرکز آموزش عالی در استان سمنان

بهرامی نسب تعداد مراکز آموزش عالی در استان سمنان را 20 مرکز عنوان کرد: گفت: از این مراکز 18 مرکز فعال هستند و بالغ بر هفت هزار دانشجو در 112 دوره کاردانی(ترمی و پودمانی) و 50 دوره کارشناسی(ترمی و پودمانی) در این مرکز مشغول به تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان سمنان با بیان اینکه دانشجویان مراکز علمی و کاربردی را بیشتر فارغ التحصیلان هنرستانی و همچنین شاغلین بخش دولتی و خصوص تشکیل می دهند، افزود:این مراکز فعلأ با تعداد افت دانشجو مواجه نیستند و جای رشد و پیشرفت دارند.

وی در زمینه راهکارهای انجام شده برای افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: در این راستا برای اولین بار مجوز مراکز علمی و کاربردی جدید بیشتر به بخش صنعت و شرکت های تولیدی و بخش خصوص صادر می شود.

عدم پذیرش دوره های کارشناسی ارشد در دانشگاه علمی کاربردی سمنان

فیض با بیان اینکه در مرکز علمی کاربردی دانشگاه سمنان در دوره های کارشناسی ارشد فعلأ پذیرشی نخواهیم داشت، تصریح کرد: دوره کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات با گرایش امنیت و اطلاعات برای مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی و دوره های ارشد گیاهان دارویی برای مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی برای سال آینده برای استان سمنان پیشنهاد شده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان سمنان تصریح کرد: 87 درصد دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی استان سمنان بومی هستند.

ایجاد بستر مناسب برای گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی-کاربردی کشور

وی تصریح کرد: دانشگاه های علمی کاربردی با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخش های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای فارغ التحصیلان مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرایی می‌باشند تشکیل و با بکارگیری و سازمان دهی امکانات، منابع مادی و انسانی دستگاه‌های اجرایی، نسبت به برگزاری دوره‌های علمی–کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد اقدام می‌کند.

بهرامی نسب اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی - کاربردی تنها متولی نظام آموزش عالی علمی - کاربردی است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می‌شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان سمنان در خاتمه، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه جانبه (صنعتی، نظامی و دانشگاهی) در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی-کاربردی کشور، ارتقای شاخص های کمی و کیفی آموزش های کاربردی در جامعه، فراهم سازی زیر بنای مناسب بمنظور بکارگیری توان دانش آموختگان دوره های نظری در حل مسائل کاربردی، زمینه سازی زیربنای مناسب برای ایجاد انتقال تکنولوژی نوین را از اهداف دیگر آموزش های علمی کاربردی برشمرد.