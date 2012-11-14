سردار محمد رضا نقدی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص برنامههای سپاه و بسیج در راستای ارتقاء امنیت و ایمنی اردوهای راهیان نور اظهار داشت: جلسات کارشناسی مفصل و فشردهای در این خصوص برگزار شد و قوانین و مقررات مربوط به ایمنی اردوهای راهیان نور مورد بازنگری قرار گرفت.
وی ادامه داد: چندین همایش نیز در این خصوص طی روزهای گذشته برگزار و تصمیم گرفته شد تا ایمنی اردوها با سخت گیری بیشتری دنبال شود تا دیگر شاهد وقوع حادثهای همانند تصادفی که برای دانش آموزان شهرستان بروجن رخ داد نباشیم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه در خصوص حضور بسیجیان در عرصه سازندگی کشور عنوان کرد: برنامه حضور 2 میلیون نفر از بسیجیان در عرصه سازندگی کشور یش بینی شده که تاکنون یک میلیون و 400 هزار نفر در برنامههای جهادی حضور یافتند.
وی با اشاره به برنامه سازندگی بسیج در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی گفت: واحدهای مهندسی سپاه کارهای خوبی در مناطق زلزله زده انجام داده و هزار و 700 واحد در دست ساخت دارند که هفته آینده نیمی از واحدهای تعهد شده افتتاح خواهد شد و مابقی نیز به زودی به اتمام میرسد.
سردار نقدی از حضور دو هزار و 500 جهادگر بسیجی در منطقه زلزله زده آذربایجانی شرقی خبر داد و گفت: پنج هزار واحد دامی نیز بدست بسیجیان برای زلزله زدگان احداث شد که این خدمات در فرصت دو ماهه صورت گرفت که در نوع خود بینظیر بود.
اجتماع بزرگ بسیجیان عاشورایی در روز عاشورا
وی با اشاره به بخشی از برنامههای هفته بسیج اظهار داشت: با توجه به همزمانی روز بسیج با عاشورای حسینی، اجتماع بزرگ بسیجیان عاشورایی و هیئتهای مذهبی و اقامه نماز ظهر عاشورا در میادین اصلی و مرکزی شهر از جمله مهمترین برنامههای بسیج در این روز است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: همچنین ما در روز چهارشنبه 24 آبانماه نمایشگاه عملکرد بسیج را برگزار خواهیم کرد که بازدید از آن برای عموم آزاد است.
سردار نقدی، با اشاره به اینکه روز دوشنبه 6 آذرماه مصادف با 11 محرم روز حضرت زینب(س) به نام الگوی زنان بسیجی نامگذاری شده است، گفت: اجتماع بزرگ زنان عاشورایی و قرائت خطبه حضرت زینب(س) در همایشهای زینبیون در اماکن مهم شهر، برگزاری یادواره دانشجویی شهید ناهید فاتحی، برگزاری مسابقات قرآن بسیج، از جمله برنامههای هفته بسیج است.
سردار نقدی در پاسخ به مهر:
قوانین و مقررات اردوهای راهیان نور سخت گیرانهتر میشود
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج مستضعفین از بازنگری و سخت گیرانهتر شدن قوانین و مقررات ایمنی اردوهای راهیان نور خبر داد.
سردار محمد رضا نقدی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص برنامههای سپاه و بسیج در راستای ارتقاء امنیت و ایمنی اردوهای راهیان نور اظهار داشت: جلسات کارشناسی مفصل و فشردهای در این خصوص برگزار شد و قوانین و مقررات مربوط به ایمنی اردوهای راهیان نور مورد بازنگری قرار گرفت.
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