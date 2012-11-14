دانشکده پیراپزشکی نهاوند از سال آینده دانشجوی پرستاری می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سلگی عصر سه شنبه در همایش جهانی اتاق عمل که در سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی نهاوند برگزار شد، گفت: دانشکده پیرا پزشکی شهرستان نهاوند از سال 1390 با دو رشته کارشناسی تکنسین اتاق عمل و کاردانی فوریت های پزشکی و پذیرش 75 دانشجو آغاز به کار کرده است.

وی اظهار داشت: با پیگیری هی انجام شده مراحل قانونی و اداری چارت سازمانی این دانشکده با سرعت انجام و توسط دانشگاه پزشکی بوعلی همدان به تصویب رسید.

وی از جذب هیئت علمی این دانشگاه تا پایان نیمه اول سال آینده خبر داد و گفت: طرح پذیرش دانشجو در رشته پرستاری در این دانشکده مورد تائید هیئت اعزامی از وزارت بهداشت و درمان قرار گرفت و با پذیرش دانشجو در این رشته عملا زمینه تأسیس دانشکده علوم پزشکی در شهر نهاوند فراهم خواهد شد.

معاون دانشکده علوم پزشکی نهاوند در ادامه با اشاره به روز جهانی اتاق عمل اظهار داشت: جایگاه و حساسیت شاغلان اتاق عمل در چرخه سلامت باید شناخته شود.

وی گفت:رشته اتاق عمل یکی از زیرشاخه های پرستاری است که ارتقا مدارج تحصیلی این بخش و ایجاد جهش در مهارت های حرفه ای آن در دست پیگیری است.

وی افزود: دانشجویان و دانش آموختگان رشته اتاق عمل باید بیمه مسئولیت را به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار دهند چرا که ماهیت کار و احتمال خطاهای انسانی همیشه در کمین است.

در ادامه سرپرست فرمانداری نهاوند در سخنان کوتاهی گفت: دانشجو و دانش آموزان با استعداد ایران اسلامی یکی از مهمترین گروههای هدف دشمنان نظام محسوب می شوند و دشمنان ایران اسلامی برای منحرف کردن آنها هزینه های زیادی می دهند.

خدایار ظفری گفت: تکنسین ها و اعضای اتاق عمل به لحاظ کاری شرایط سختی دارند اما نقش موثر آنان مغفول مانده و اگر این افراد هنگام جراحی حضور نداشته باشند، فعالیت اتاق عمل با مشکل روبرو می شود.

وی در پایان از تشکیل کمیته ای ویژه متشکل از مسئولین، خیرین و سرمایه داران بخش خصوصی برای تأسیس و احداث خوابگاهای دانشجوی در شهرستان نهاوند خبر داد.