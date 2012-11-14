ستاد برگزاری مراسم مذهبی و ملی در نهاوند تأسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی نهاوند گفت: یکی از کمبودهای شهرستان نهاوند عدم هماهنگی و برنامه ریزی مناسب برای برگزاری مراسم مختلف مذهبی و ملی در طول سال است.

وی اظهار داشت: برای رفع این مشکل کمیته برگزاری مراسم مذهبی و ملی در نهاوند تشکیل می شود که این کمیته وطیفه برنامه ریزی مدون و مشخص برای برگزاری مناسب و مفید این گونه مناسبت ها را دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه باید در زمینه حجاب و عفاف برنامه ها و جلسات مختلفی برگزار شود، گفت: عفاف به معنای پاکدامنی است و در این زمینه در دین اسلام بر مرد و زن سفارش شده است.

وی افزود: سازمان ها و نهادهای مختلف باید در راستای اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی تلاش کنند.

حجت الاسلام مغیثی تاکید کرد: باید در راستای ترویج هرچه بیشتر فرهنگ عاشورا تلاش کرد چراکه هدف از قیام امام حسین (ع)، احیاء سنت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بود.

امام جمعه نهاوند گفت: فعالیت های فرهنگی نیازمند یک حرکت جمعی است و زمانی که به این شیوه در فعالیت های فرهنگی عمل کنیم، نتایج خوبی حاصل خواهد شد.

در ادامه این جلسه سرپرست فرمانداری نهاوند گفت: شورای فرهنگ عمومی نقش تاثیرگذاری در مسائل فرهنگی دارد و آسیب شناسی در مسائل فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخودار است و باید در جهت آسیب شناسی مسائل فرهنگی برنامه ریزی کرد.

خدایار ظفری گفت: فرهنگ عاشورایی و علوی فرهنگ مبارزه با ظلم و تعدی و نپذیرفتن روحیه استبداد و استکبار است و باید این فرهنگ را به نسل جوان منتقل کرد.