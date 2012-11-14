لزوم افزایش ایمنی در مرکز پالایش نفتی رفسنجان/ احتمال حادثه وجود دارد

سید احمد نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ایجاد ایستگاههای آتش نشانی در شهرک صنعتی ، وقوع آتش سوزی احتمالی در مرکز پالایش و پخش فرآورده های نفتی، احداث ایستگاههای شماره 3 و 4 از جمله موضوعاتی بود که رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رفسنجان به آن پاسخ داد.

نبوی گفت: در شهرک صنعتی رفسنجان با توجه به وجود تعداد زیادی از کارخانجات و شرکتها ، ایجاد یک ایستگاه آتش نشانی ضروری است.

وی به آتش سوزی های اخیر در این شهرک اشاره کرد و گفت: در یکسال اخیر کارخانه های روغن موتور پردیس و کارخانه نوپان به علت عدم رعایت نکات ایمنی دچار حریق شده اند.

وی در خصوص تجهیز شهرک صنعتی رفسنجان به ایستگاه آتش نشانی، گفت: احداث ایستگاه وظیفه سازمان آتش نشانی و شهرداری نیست ، ما فقط می توانیم به نیرو هایشان آموزش و مشاوره بدهیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر کارخانجات نکات ایمنی را رعایت نکنند، مطمئن باشید خسارت زیادی به آنها وارد می شود. البته یک دستگاه ماشین آتش نشانی در شهرک وجود دارد اما این کافی نیست باید در این زمینه اقدام اساسی صورت گیرد.

نبود ایستگاه آتش نشانی در کبوتر خان

رئیس سازمان آتش نشانی در ادامه در خصوص ضرورت ایجاد ایستگاه آتش نشانی در بخش کبوتر خان گفت: متاسفانه این موضوع مشکل بزرگی را برای ما ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: احداث ایستگاه آتش نشانی در کبوترخان باید از طریق دهیاری و شورای کبوترخان پیگیری شد، آنها باید از طریق استانداری کرمان این موضوع پیگیری نمایند، ما در این زمینه از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.

احتمال آتش سوزی در مرکز پالایش و پخش فرآوردهای نفتی

سید احمد نبوی در پاسخ به احتمال آتش سوزی در مرکز پالایش و پخش فرآوردهای نفتی گفت: اگر یکی از مخزن ها دچار حریق شود، مهار کردن آن بسیار دشوار خواهد بود.

وی ادامه داد: البته امکاناتی از قبیل ماشین های آتش نشانی و وسایلی برای خاموش کردن آتش در مرکز پالایش و پخش وجود دارد اما این کافی نیست، در حال حاضر یکی از مشکلات موجود در این مرکز، کمبود نیروی آموزشی مستقل است.

وی رعایت نکات ایمنی و انجام مانور های اطفاء حریق را یکی از راههای جلوگیری از این اتفاق مهم دانست.

احداث ایستگاه شمار 3 و 4

رئیس سازمان آتش نشانی در بخش دیگری از صحبتهایش به ایجاد ایستگاه شمار3 در خیابان معراج و ایستگاه شماره 4 در بلوار خلیج فارس اشاره کرد و گفت: 80 درصد عملیات ساخت این دو ایستگاه انجام شده ان شاالله تا دو سه ماه آینده به بهره برداری خواهند رسید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 8 دستگاه خودروی سبک و سنگین و یک خودروی پیشرفته امداد و نجات وجود دارد گفت: اخیرا خودروی بنام خودروی ترافیکی به تجهیزات این مرکز اضافه شده است. در این خودرو کلیه علائم راهنمایی رانندگی وجود دارد.



نبوی تعداد نیروی های این مرکز را حدود 67 نفر اعلام و از اضافه شدن چند نیروی جدید در آینده نزدیک خبر داد.



وی در پایان رعایت نکات ایمنی و حفظ خونسردی در زمان وقوع حادثه را از نکات بسیار مهم عنوان کرد و افزود: با توجه به فرارسیده فصل سرما، مردم در نصب وسایل گرمایشی نکات ایمنی را رعایت نمایند. ضمنا شهروندان می توانند در خصوص وقوع هر نوع حادثه از قبیل آتش سوزی ، امداد و نجات و .... مراتب را با تلفن 125 در میان بگذارند.