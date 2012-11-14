همه اختراعات شهید تهرانی مقدم/ از موشک ماهواره بر تا طراحی سایت پرواز

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فتح الله امی در مراسم بزرگداشت شهید حسن تهرانی مقدم، "رجال" را افرادی باهوش و دانشمند توصیف کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته برای افراد دانشمند و نخبه اهمیت خاصی قایل می شوند و از آنها مراقبت می کنند.



عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به حادثه ای که منجر به شهادت شهید تهرانی مقدم شد، اظهار داشت: در صورتی که حمایتها از شهید تهرانی مقدم بیشتر بود این حادثه رخ نمی داد و یک سالی که از شهادت ایشان می گذرد با اطمینان می گویم که در پروژه هایی که وی پیشتاز بود، به اندازه 10 سال عقب ماندیم.



وی طراحی و پیاده سازی اولین موشک ماهواره بر با نام "قائم" را از دستاوردهای شهید تهرانی مقدم ذکر کرد و ادامه داد: این موشک، موشک 4 مرحله ای سوخت جامد بود که قادر بود 500 کیلوگرم بار مفید ماهواره را در مدار 250 کیلومتری حضیض و اوج 400 کیلومتری قرار دهد.



امی با اشاره به ضرورت توسعه فناوریهای فضایی در کشور، یادآور شد: در حال حاضر امواج صدا و سیما برای پخش برنامه ها از شبکه های مختلف از طریق ماهواره های غربی صورت می گیرد که با مشکلاتی که ایجاد شد این امواج از طریق ماهواره های روسیه پخش می شود.



عضو سازمان فضایی ایران، میزان اجاره ماهواره از سوی سازمان صدا و سیما را سالانه 200 میلیون دلار ذکر کرد.



وی با تاکید بر اینکه شهید تهرانی مقدم بیش از 50 اختراع از خود بر جای گذاشته است، اظهار داشت: شهید تهرانی مقدم برای اولین بار در کشور به فناوری TBC یا Transportation Business Center دست یافت ضمن آنکه موفق به کسب دانش فنی سیستم هدایت کنترل جدید شد.



مجری طرح ماهواره امید، دستیابی به بدنه کامپوزیتی، فناوری عایقهای موتور، سوخت کامپوزیتی، سیستم جدایش موشک برای مراحل مختلف جدا شدت موشک در فضا، سامانه موشک حامل ماهواره و طراحی سایت پرواز از جمله دستاوردهای شهید تهرانی مقدم نام برد.



امی تجهیز کشور به انواع موشک را از دیگر دستاوردهای این شهید عنوان کرد و در این باره گفت: وی پس از طراحی و ساخت موشک "زلزال" موفق به پیاده سازی، موشک "مرصاد"، موشک "غدیر"، موشک "فاتح" و موشک "فتح المبین" شد ضمن آنکه مقدمات ساخت موشک ماهواره بر "قائم" را فراهم کرد.



همرزم شهید تهرانی مقدم، طراحی و ساخت رادار VHF و هلی کوپتر شاهد را از دیگر عناوین دستاوردهای وی ذکرکرد.