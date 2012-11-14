حمایت پنتاگون و اوباما از رسوائی غیراخلاقی یک ژنرال/ 20 هزار ایمیل عاشقانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه انگلیسی فرانس 24، رسوایی به بار آمده در آمریکا که مربوط به ژنرال دیوید پتریوس و نامه های رد و بدل شده بین او و خانم برادول نویسنده بیوگرافی اش می باشد همچنان ادامه دارد. دیروز سه شنبه اعلام شد، ژنرال جان آلن فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان نیز به دلیل ارسال نامه های الکترونیکی به یک زن تحت بازجویی قرار گرفته و وی نیز به سبب ارسال ای میل های " نامناسب" به این زن که با رسوایی دیوید پتریوس رئیس سابق سازمان سیا مرتبط است تحت بازجویی قرار دارد.

ماجرای ای میل های ژنرال آلن چند روز پس از استعفای دیوید پترایوس، رئیس سازمان سیا درارتباط با رابطه خارج از ازدواجش با یک زن، برملا شده است.

در واکنش به این خبر وزارت دفاع آمریکا و شخص رئیس جمهوری از این ژنرال آمریکایی اعلام حمایت کرده اند.



در همین حین جان آلن نیز اعلام کرده که "هیچ اقدام اشتباهی انجام نداده است".



خبرنگار شبکه فرانس 24 می گوید: با بر ملا شدن اطلاعات جدید و ای میل های عاشقانه که بین آلن و جیل کلی رد و بدل شده مسئله رسوایی در آمریکا پیچیده تر شده است.



فیلیپ کراوتر خبرنگار این شبکه در آمریکا می گوید: با رد و بدل شدن 20 الی 30 هزار ای میل بین این طرف ها پنتاگون هنوز از آن به عنوان "اقدامی نامناسب" نام می برد اما آیا باید دید که مسئله امنیت در این موضوع نقض شده است یا خیر.



این شبکه همچنین می گوید: بر ملا شدن این ای میل ها نشان از "مسائل فرهنگی عمیق تر" در ارتش آمریکا دارد.

این حمایت از سوی وزارت دفاع آمریکا در حالی است که پنتاگون اعلام کرده که تحقیقاتی را درباره ای میل های رد و بدل شده میان ژنرال جان آلن، با این زن انجام می دهد.

لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا گفت تحقیقات درباره این ای میل ها که گفته می شود نامناسب بوده، آغاز شده است، اما ژنرال آلن تا پایان تحقیقات در مقام خود درافغانستان باقی می‌ماند.

همزمان اعلام شد که انتصاب ژنرال آلن به عنوان فرمانده ارشد نیروهای ناتو در اروپا، فعلا به تعویق افتاده است.