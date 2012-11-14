پاسخ هنرمندانه افسانه بایگان به یک توهین/اهدا شاخه‌ گل به پاس تعهد یک هنرمند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه جشنواره بینالمللی "فروغ ابدیت" در ستایش پیامبر اسلام(ص) و دفاع از ادیان توحیدی عصر روزگذشته سه شنبه 23 آبان ماه با تجلیل از برگزیدگان داخلی این جشنواره برگزار شد.
در این مراسم که به سنت معمول جشنوارههای داخلی با نیم ساعت تأخیر آغاز شد، پس از تلاوت قرآن توسط استاد پورزرگری و پخش سرود ملی، رضا رسولی به عنوان دبیر جشنواره برای ارائه گزارش روی سن آمد.
گزارش دبیر جشنواره از ناکردهها!
رسولی در ابتدا با اشاره به پوشهای که در دست داشت گفت: مرسوم این است که دبیر جشنواره با مرور برگههایی که در اختیار دارد گزارشی درباره عملکرد خود ارائه دهد اما من بدون استناد به این پوشه میخواهم از ناکردهها بگویم.
رسولی تأکید کرد: این جشنواره با هر کیفیتی هم که برگزار میشد در برابر عظمت وجود مبارک پیامبر اسلام(ص) هیچ بود و به حساب نمیآمد.
وی که به همراه دو فرزند کوچک خود روی سن حاضر شده بود با اشاره به آنها خطاب به پیامبر اسلام(ص) گفت: خودم و فرزندان کوچکم فدای شما، شرمندهام که توانمان اندک بود.
رسولی در ادامه درباره لزوم برگزاری جشنواره "فروغ ابدیت" توسط سازمان بسیج هنرمندان گفت: لازم بود در زمانهای که با ابزار هنر به وجود مبارک پیامبر اسلام(ص) توهین میکنند ما نیز با همین ابزار به مقابله برخیزیم. بر همین اساس و بهواسطه زمان اندکی که داشتیم باید جشنواره را برگزار میکردیم و قطعاً در صورت فرصت بیشتر داشتن، شاهد استقبال بیشتری هم میبودیم.
اهدا شاخه گل به پاس تعهد یک هنرمند
در ادامه مراسم و پس از سخنان کوتاه دبیر جشنواره کلیپی با عنوان "ظرفیت دنیای اسلام" پخش شد. این کلیپ با مروری کوتاه بر اهانت به مقدسات اسلامی از سال 67 (توهین سلمان رشدی) تا سال 91 (انتشار فیلم موهن) با سخنانی از رهبر انقلاب به پایان رسید که گستردگی اعتراض به فیلم موهن را نشاندهنده "ظرفیت دنیای اسلان برای تحرک" توصیف کردند.
پس از این کلیپ مجری برنامه با شاخه گلی از روی سن پایین آمد و با اشاره به ردیف نخست مهمانان نزد افسانه بایگان رفت و با اهدای شاخه گل حضور فعال این بازیگر سینما و تلویزیون در تجمعات اعتراضی علیه فیلم موهن را پاس داشت.
بایگان: عشق خردمندان به حضرت رسول(ص) قصه دیروز و امروز نیست
در این لحظه افسانه بایگان که با تشویق حاضران مواجه شده بود در سخنانی گفت: قصه عشق و عاشقی خردمندان ایرانی به حضرت رسول(ص) قصه دیروز و امروز نیست و داستانی کهن از عهد الست است. این ارادت از زمان قالوا بلی بودهاست و بلاکشان این دیار و قهرمانان حقیقت قرنها به دنبال این گفتوگو با حضرت حق رهسپار بوده و نقشههای گنجی را برای ما بر جای گذاشتهاند.
این هنرمند سینما و تلویزیون افزود: هم زمانی که حضرت مسیح(ع) پا به عرصه وجود گذاشتند خردمندان ایرانی نور ایشان را درک کردند و هم زمانی که حضرت محمد(ص) اعلام نبوت کردند یکی از نزدیکترین ندیمانشان سلمان فارسی بودند و اینها افتخار ما ایرانیان است.
بایگان در ادامه تأکید کرد: اگر نگاهی به یادگارهای به جا مانده از بزرگانی چون حضرات حافظ، سعدی، مولانا و شیخ عطار داشته باشیم کاملاً متوجه میشویم از کجا آمدهایم و در یک سیر انتقالی تنها نوعی از زندگی را تجربه کردهایم.
وی افزود: تجربه ما از زندگی همه چیز نیست، چراکه اساسا انسان روح است نه جسد. آنچه ما تجربه میکنیم حقیقت را به ما مینمایاند و ما میتوانیم آن را نادیده بگیریم و حتی خود را به خواب بزنیم که در این صورت قطعاً در جهل مرکب خود تا ابدالدهر خواهیم ماند.
ظالم کسی است که در ظلمت مانده باشد
پس از این صحبتها افسانه بایگان در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره واکنش هنرمندان به اقدامات توهینآمیزی از جنس فیلم موهن گفت: راستش را بخواهید من اصلاً نمیتوانم درک کنم که چگونه ممکن است کسی به چنین ساحت مقدسی این اهانتها را روا بدارد. این عین ظلم است و ظالم کسی است که در ظلمت مانده باشد. ما در نور محمدی به سر میبریم.
وی افزود: به نوبه خود و بهعنوان کوچکترین فرزند این آب و خاک و کوچکترین کنیز خاندان پاک پیامبر(ص) تقاضا دارم هر کس به هر نحوی که میتواند چه با قلم، چه با سخن، چه با ساخت فیلم و چه حتی با دوری از تفرقه و دورویی در صحنه بماند و در دفاع از این حقیقت جاوید بایستد.
پس از این سخنان با حضور دبیر جشنواره و رئیس سازمان بسیج هنرمندان از افسانه بایگان تجلیل شد. در ادامه برنامه و پس از اجرای تواشیح توسط گروه محراب، حسین قنادیان بهعنوان رئیس سازمان بسیج هنرمندان در سخنانی به لزوم برگزاری این جشنواره و مقابله با توهین صورت گرفته از سوی دشمنان اسلام پرداخت.
پس ازآن نوبت به اجرای موسیقی توسط محمد گلریز رسید که وی ضمن حضور روی صحنه در خلال اجرای چند موسیقی خاطراتی را هم تعریف کرد.
پس از اجرای گلزار نماینده هیأت داوران بیانه این هیأت را قرائت کرد و پس از آن در بخش پایانی مراسم برگزیدگان جشنواره در بخشهای شعر، داستانک، فیلم 100 ثانیهای، عکس، گرافیک، وبلاگنویسی و کاریکاتور معرفی و تجلیل شدند.
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