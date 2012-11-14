به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین جشنواره کتابخانه‌های عمومی و مطالعه مفید، همزمان با بیستمین هفت کتاب جمهوری اسلامی ایران، با محوریت موضوع 5 برابر شدن شاخص‌های کتاب و کتابخوانی پس از انقلاب اسلامی و 2 برابر شدن شاخص‌ها در دولت نهم و دهم تا دقایقی دیگر با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور آغاز می‌شود.

سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از دیگر مسئولانی هستند که در این مراسم حاضر خواهند شد.

در حال حاضر، مدعوین و کارشناسان دعوت شده به این مراسم در حال ورود به مرکز همایش‌های برج میلاد هستند. هنوز رئیس جمهور و دیگر مسئولان دعوت شده به این برنامه در سالن برگزاری جشنواره در مرکز همایش‌های برج میلاد حاضر نشده‌اند. مراسم جشنواره کتابخانه‌های عمومی و مطالعه مفید تا ساعت 13 امروز ادامه خواهد داشت.

برنامه‌های بیستمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران تا 27 آبان ادامه خواهد داشت.