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۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۹:۲۶

اعضای هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی گلستان معرفی شدند

اعضای هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی گلستان معرفی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: اعضای هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در گلستان انتخاب شدند.

رحمت الله نوروزی نماینده علی آبادکتول در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر از معرفی و انتخاب اعضای هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای مرکزی کشور خبر داد.

وی اظهار داشت: بنده از سوی این هیئت به عنوان رئیس هیئت عالی نظارت برای انتخابات شوراهای اسلامی گلستان انتخاب شدم.

وی عنوان کرد: همچنین سلیمان عباسی نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس نیز به عنوان دبیر هیئت عالی نظارت انتحابات شوراهای اسلام در گلستان معرفی شد.

نوروزی بیان داشت: محمدجواد نظری مهر نیز نماینده مردم شریف مناطق کردکوی، بندرگز، گمیشان و بمدرترکمن به عنوان عضو هیئت عالی نظارت انتخابات شوراهای اسلامی گلستان انتخاب شد.

گلستان هفت کرسی در مجلس دارد و حدود سه هزار نفر نیز به عنوان منتخابان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت می کنند.

کد مطلب 1743350

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