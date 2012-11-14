اولاند می خواهد خود را ناجی فرانسه نشان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، این شبکه اعلام کرد، فرانسوا اولاند که در جمع 400 خبرنگار صحبت می کرد بر آن شد تا خود را مدیری معرفی کند که می تواند فرانسه را از بحران کنونی مالی و اقتصادی خارج کند.

این شبکه می گوید: این پرسش در بین فرانسوی ها مطرح است که آیا رئیس جمهوری منتخب می تواند این کشور را از بحران کنونی نجات دهد یا خیر.

فرانس 24 افزود: اولاند نخستین کنفرانس مطبوعاتی سه ساعته خود را در کاخ الیزه ،که مکانی بی طرف برای چنین رویدادهایی هم نیست، برگزار کرد. این بزرگترین کنفرانس از زمان ورود اولاند به کاخ سفید بود و وی که خود را رئیس جمهوری نرمال معرفی می کرد پیام های سیاسی خود را تغییر داد و گفت: امروز من یک رئیس جمهوری مسئول هستم. رئیس جمهوری با مسئولیت کامل. من مسئول همه چیز هستم اما درباره همه چیز تصمیم نگرفته ام.

این شبکه می گوید: اولاند از محبوبیت پائینی برخوردار است و در تلاش بر آمد تا محبوبیت خود را بازیابد.

وی گفت: من نگرانی فرانسه را از بحران درک می کنم. طی شش ماه گذشته هیچ تغییر ناگهانی در سیاست های دولت نبوده است. طی شش ماه گذشته من انتخاب های خودم را کرده ام. مشارکت و حضور من در این تصمیمات بدون هیچ انحرافی بوده است. این انتخابها با تعهدات من متناسب و سازگار بوده و مهمتر اینکه اینها با منافع فرانسه هم همخوانی داشته است.

اولاند در این نشست خواستار مبارزه با بحران اقتصاد شد و مبارزه با بیکاری را اولویت نخست خود اعلام کرد.

این شبکه می گوید: اما روشن نیست که آیا این اظهارات مخالفتها با رئیس جمهوری را آرام خواهد کرد یا خیر.

وی همچنین از شناسایی مخالفان سوریه از سوی فراسه خبر داد و گفت : پاریس گروه مخالفان را تنها صدای مشروع مردم سوریه می داند.