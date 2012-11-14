  1. اقتصاد
۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۹:۲۳

اختتامیه اجلاس وزرای اسکاپ در تهران آغاز شد

کمیسیون اقتصادی - اجتماعی وزرای آسیا و اقیانوسیه با موضوع مشارکت عمومی - خصوصی در توسعه زیر ساخت که از 21 آبان ماه سال جاری با حضور نمایندگانی از 62 کشور جهان آغاز شده است، امروز به کار خود پایان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه اجلاس وزرای آسیا و اقیانوسیه با موضوع مشارکت عمومی - خصوصی در توسعه زیرساخت که از 21 آبان ماه سال جاری در تهران با حضور نمایندگانی از 62 کشور جهان آغاز شده است؛ تا دقایقی دیگر برگزار می شود.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و خانم نئولین هیزر معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیراجرایی کمیسیون اقتصادی - اجتماعی این سازمان در آسیا و اقیانوسیه سخنرانی خواهند داشت.

همچنین پیرامون خط و مشی مشارکت عمومی - خصوصی؛ چالش ها و فرصت ها، وزرا و روسای هیات های مختلف نیز در ادامه مراسم اختتامیه اجلاس سخنرانی خواهند کرد.

قرار است در پایان مراسم امروز، نسخه نهایی گزارش نشست کارشناسان با موضوع مشارکت عمومی - خصوصی در توسعه زیرساخت در آسیا و اقیانوسیه به تصویب برسد.

کد مطلب 1743359

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