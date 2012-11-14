اولاند تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی/ کاهش محبوبیت رئیس الیزه با افزایش بیکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" در مطلبی نوشت: رئیس جمهوری فرانسه "فرانسوا اولاند" روز سه شنبه اعلام کرد که مبارزه با بیکاری جزو اهداف و خواسته های اصلی دوره ریاست جمهوری وی می باشد.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی حدودا چهار ساعته در کاخ الیزه در حضور خبرنگاران اظهار داشت که ماموریت من این است که با برگشت به روند رشد اقتصادی، بیکاری در کشور را پایین بیاورم.

این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت: حدود شش ماه بعد از عهده داری سمت ریاست جمهوری، اولاند که محبوبیت خود را بر اساس نظر سنجی ها به شدت از دست داده است حالا می خواهد با ورود به مطبوعات به سیاست خود جان دوباره ای ببخشد.

رئیس جمهوری فرانسه همچنین اظهار اشت: ما این مسئله را که در کشور یک میلیون بیکار بیشتر نسبت به پنج سال گذشته داریم را نمی پذیریم. نرخ بیکاری همچنان در یک سال آینده بالا خواهد رفت تا زمانی که اقدامات ما در غلبه بر بیکاری تاثیر خود را بگذارد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: رئیس جمهوری فرانسه به دلیل شرایط بد بازار کارتحت فشارهای اقتصادی و سیاسی شدیدی قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعات اداره آمار فرانسه Insee که روز گذشته منتشر شد در سه ماهه سوم سال جاری نسبت به سه ماهه قبل حدود 50 هزار و چهارصد جایگاه شغلی در فرانسه از بین رفته است. بر این اساس نسبت به سه ماهه سوم سال 2011 شمار جایگاههای شغلی تقریبا با 67 هزار کاهش روبرو بوده است.

اداره آمار فرانسه تا پایان سال جاری یک نرخ بیکاری 10.2 درصدی را برای این کشور پیش بینی می کند. چنین شرایطی نشان دهنده ضعف اقتصادی ماههای اخیر در فرانسه است.

اولاند دولت قبلی را مسئول به وجود آمدن چنین شرایط بدی در فرانسه ارزیابی می کند. وی در کنفرانس مطبوعاتی خود در کاخ الیزه به ندرت به شرایط ناامن اقتصادی فرانسه اشاره کرد. وی همچنین بار دیگر بر وعده خود مبنی بر ایجاد تغییر در روند رو به رشد بیکاری در کشورش تا پایان سال 2013 اشاره کرد.

این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی در حال حاضر چنین امری غیرممکن است چرا که در زمان قابل پیش بینی بیش از آنکه جایگاههای شغلی در فرانسه ایجاد شود بیشتر حذف می شود.

رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته خود همچنین تاکید کرد که فرانسه با وجود چالشهایی که با آن روبرو است، اما همچنان از اعتماد در بازارهای مالی برخوردار است. وی همچنین این انتقاد را وارد می کند که بسیاری از کشورهای اروپایی همزمان برنامه های ریاضتی سختی را در پیش گرفته اند و این مسئله کاهش رشد اقتصادی را تشدید می کند.

اولاند همچنین از دولتهای اروپایی درخواست می کند که درباره تغییر در روند کاهش کسری بودجه فکر کنند. وی همچنین در این راستا خواهان در پیش گرفتن اصلاحاتی شد که در توافق با شرکای اجتماعی باید به دست آید.

