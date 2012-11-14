به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه جشنواره فرهنگی- هنری فروغ ابدیت که عصر روزگذشته در محل مرکز همایش‌های پژوهشگاه فرهنگ و هنر برگزارشد حاشیه‌های جالب توجهی داشت.

* اجرای برنامه که طبق معمول با نیم ساعت تأخیر آغاز شد را سید رضا نواب برعهده داشت که به‌خوبی مراسم را مدیریت کرد و بی‌تردید یکی از نقاط قوت برنامه بود.

* شیطنت و سروصدای کودکان حاضر در سالن جالب توجه و در بخش‌هایی مخل فضای حاکم بر مراسم بود.



* حضور دبیر جشنواره به همراه دو فرزند کوچکش که هر دو چفیه بر دوش داشتند اقدامی مبتکرانه بود که با تشویق حاضران مواجه شد.



* در بخش تجلیل از افسانه بایگان و پس از خروج این هنرمند از روی سن، مجری برنامه گفت: "ستاره‌های اشک بر گونه‌های این هنرمند متعهد را باید ارج نهاد."



* تقدیر از عوامل فیلم سینمایی محمد(ص) از بخش‌های اعلام شده این برنامه بود که بدون هیچ توضیحی از سوی مسئولان برگزاری مراسم، محقق نشد!



* مجری برنامه اعلام کرد که قرار بود وزیر فرهنگ و ارشاد هم در این اختتامیه حاضر باشد اما در آخرین دقایق عذرخواهی کرده و اعلام کردند به برنامه نمی‌رسند.



* محمد گلریز در بخشی از اجرای موسیقی خود به ناگهان از سن پایین آمد و همانطور که بخش‌هایی از سرود خود را اجرا می‌کرد در میان حاضران میکروفن خود را مقابل افراد می‌گرفت تا آن‌ها خواندن سرود را ادامه دهند! اساتید نشسته در ردیف ابتدایی سالن هم از این همراهی اجباری مصون نماندند!

* گلریز در یکی از این خاطراتش گفت: جایی اجرای موسیقی داشتم و چند شعر عرفانی را انتخاب کرده بودم. به تناسب اشعار وقتی شروع به خواندن کردم کارگردان برنامه نور سالن را کم کرد و تنها نور روی سن بود. در تاریکی هر چه می‌خواند فردی از داخل جمعیت تشویقم می‌کرد و می‌گفت: "به‌به" این تشویق‌ها سر ذوقم آورد. وقتی برنامه تمام و چراغ‌ها روشن شد چشم گرداندم تا ببنیم چه کسی تشویقم می‌کرد. دیدم فردی ظرف زولبیایی در دست گرفته و هر تکه‌ای که می‌خورد می‌گوید: "به‌به"!



* گلریز پس از چند خاطره درباره اینکه چرا به جای خواندن خاطره تعریف می‌کند به توصیه مهمان یکی از برنامه‌‌هایش اشاره کرد که خطاب به او گفته بود: "شما اگر خاطره تعریف کنید بهتر از خواندن‌تان مجلس گرم می‌شود!"



* برگزیده بخش فیلم کوتاه پس از اخذ جایزه خود گفت: زمانی که در جشنواره‌های مجارستان و استرالیا فیلمم برنده شد خوشحال نشدم، زمانی که در جشنواره‌ای امریکایی که از سوی آکادمی اسکار برگزار می‌شد به‌عنوان نامزد معرفی شدم در اعتراض به فیلم موهن درخواست کردم فیلمم از بخش رقابت خارج شود اما امروز مفتخرم که در جشنواره‌ای به نام جد بزرگوارم فیلمم برگزیده شده‌است.



* مجری برنامه در چند نوبت اعلام کرد که این اختتامیه مربوط به بخش داخلی جشنواره است و برگزیدگان بین‌المللی در فرصتی دیگر اعلام و تجلیل می‌شوند.