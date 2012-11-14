متوسط عمر اتوبوسهای شهری گرگان 5.8 سال است

رمضان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد ناوگان ملکی تحت پوشش این سازمان را 107 دستگاه اعلام کرد و گفت: بخش خصوصی نیز در این بخش فعالیت ندارد.

وی اظهار داشت: خطوط سایبان 34 خط در تمام مسیرهای شهر دایر شده است و در مجموع هزار و 488 ایستگاه در شهر گرگان وجود دارد که 159 ایستگاه سایبان دارد و 16 ایستگاه دارای پهلوگاه است.

وی عنوان کرد: همچنین پنج ایستگاه مرکزی در گرگان داریم و تعداد مسیرهای هر ایستگاه متفاوت است.

عباسی، از مهمترین برنامه های این سازمان را اجرای بحث بلیط الکترونیکی اعلام کرد و گفت: این طرح از 15 آبان ماه در گرگان اجرایی شده است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری گرگان، بهای هر قطعه بلیط را 500 ریال اعلام کرد و گفت: قیمت بلیط اتوبوس از سال 90 تاکنون افزایشی نداشته است و طبق رایزنی های انجام شده در سال 92 احتمال افزایش قیمت بلیط ها وجود دارد.

وی بیان داشت: اگر متقاضی وجود داشته باشد تا 12 دستگاه اتوبوس را می توانیم به بخش خصوصی واگذار کنیم.

عباسی با اشاره به اینکه، تا پایان سال ایستگاه سایبان دار اضافه می شود بیان داشت: همچنین نظارت تصویری پارکینگ نیز از مهمترین برنامه های سازمان اتوبوسرانی است.

وی یادآورشد: برای سال 92 در تدارک و طی مراحل اداری برای خرید اتوبوس های نو خواهیم بود و منتظر اعلام سهمیه هستیم تا اتوبوس ها را خریداری کنیم.

وی گفت: با وجود 107 دستگاه اتوبوس ، 112 راننده اتوبوس مشغول فعالیتند که برخی برای پوشش مرخصی های رانندگان دیگر هستند.