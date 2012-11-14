  1. سیاست
۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۹:۵۱

وجوه پرداختی به کمیته امداد و هلال احمر از مالیات معاف شد

وجوه پرداختی به کمیته امداد و هلال احمر از مالیات معاف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات طرحی وجوه پرداختی خیرین به هلال احمر و کمیته امداد را از پرداخت مالیات معاف کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی برای معافیت وجوه پرداختی خیرین به کمیته امداد و جمعیت هلال احمر را از مالیات به تصویب رساندند.

در صورت تصویب نهایی ماده واحده این طرح اجرای این قانون از ابتدای سال 92 تا پایان مدت اعتبار برنامه پنجم توسعه است و منحصرا بخش های حمایتی کمیته امداد و جمعیت هلال احمر از پرداخت مالیات های مستقیم معاف می شوند.

کلیات این طرح با 160 رای موافق، 31 رای مخالف، 16 رای ممتنع از 228 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

جزئیات این طرح در حال بررسی در صحن علنی مجلس است.

کد مطلب 1743398

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