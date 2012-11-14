وجوه پرداختی به کمیته امداد و هلال احمر از مالیات معاف شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی برای معافیت وجوه پرداختی خیرین به کمیته امداد و جمعیت هلال احمر را از مالیات به تصویب رساندند.

در صورت تصویب نهایی ماده واحده این طرح اجرای این قانون از ابتدای سال 92 تا پایان مدت اعتبار برنامه پنجم توسعه است و منحصرا بخش های حمایتی کمیته امداد و جمعیت هلال احمر از پرداخت مالیات های مستقیم معاف می شوند.

کلیات این طرح با 160 رای موافق، 31 رای مخالف، 16 رای ممتنع از 228 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

جزئیات این طرح در حال بررسی در صحن علنی مجلس است.