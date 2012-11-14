درمان و پیشگیری از دیابت مسلتزم انگیزه بیماران است

دکتر گلشید اجلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه دیابت طول عمر بیمار را نسبت به سایر انسان ها پنج تا 10 سال کاهش می دهد ، بنابراین باید بیمار برای سلامتی خود با پزشک همکاری و برای کنترل قند خون خود انگیزه کافی داشته باشد.

وی افزود: پیشگیری و کنترل قندخون توسط خود افراد جامعه ، به صرف جامعه و خانواده است و خانواده ها می توانند با کوچکترین تغییراتی در شیوه زندگی همانند حذف نوشابه از سبدغذایی خانواده ، کمک زیادی به خود و جامعه انجام دهند.

مسئول مرکز دیابت جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی با بیان اینکه فعالیت بدنی منظم ، برنامه غذایی درست و نگهداری وزن در حد ایده آل به کنترل مطلوب قند خون کمک می کند ، اظهار داشت: نتیجه نگهداری وزن در میزان طبیعی به کنترل چربی های خون و کاهش فشار خون نیز کمک کرده و عمر طبیعی انسان را افزایش می دهد.

وی سن شروع دیابت در کشور را بین 25 تا 45 سال عنوان کرد و افزود: با توجه به کاهش سن شیوع دیابت در کشور، افزایش آگاهی، آموزش جهت تغییر شیوه های زندگی و تحرک بیشتر از امور مهم پیشگیری از این بیماری است.

اجلالی تغییر الگوهای زندگی در پیشگیری از دیابت را امر ضروری دانست و گفت: بیماری دیابت درمان قطعی ندارد و استفاده از انسولین به صورت مادام العمر در دیابت تیپ یک و کنترل فشار خون و مصرف دارو در دیابت تیپ دو ، می تواند در کاهش و پیشگیری از عوارض دیابت موثر باشد.

وی با بیان اینکه آمار دقیقی در خصوص افراد دیابتی جامعه در دست نیست ، افزود: تاکنون 50 درصد افراد دیابتی جامعه شناسایی نشده اند.