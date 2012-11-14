  1. دين، حوزه، انديشه
۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۰۹

قطعاتی از ضریح جدید امام حسین(ع) به صورت هوایی وارد عراق شد

قطعاتی از ضریح جدید امام حسین(ع) به صورت هوایی وارد عراق شد

قطعاتی از ضریح جدید امام حسین(ع) روز گذشته وارد نجف اشرف شد تا با انتقال به کربلای معلی در مکان خاصی نگهداری شده و با ارسال بخشهای اصلی به ‏هم متصل و بر مضجع شریف ابا عبدالله الحسین(ع) نصب گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ضریح جدید امام حسین (ع) که چندی پیش با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری، رییس مجلس و جمعی از مسئولین کشوری و لشکری در قم پرده برداری شد قرار است همزمان با ایام سوگواری حضرت سیدالشهداء(ع) با عبور از استانهای تهران، قم، مرکزی و لرستان و خوزستان وارد کشور عراق شود.

همچنین با آخرین رایزنی های که مسئولین استان تهران با ستاد بازسازی داشته اند این اثر ارزشمند قبل از حرکت به سمت عتبات چند روز در مکانی که متعاقباً اعلام خواهد شد در معرض دید علاقه‏مندان تهرانی قرار خواهد گرفت.

بنابراین در توضیح خبری به نقل از مقامات عراقی در مورد وارد شدن ضریح به عتبات که در برخی خبرگزاریها درج گردید اعلام می دارد تنها قطعات محدودی از ضریح آن هم به دلیل حساسیت و لزوم جلوگیری از ضربه دیدن به عتبات منتقل شده و بخش اصلی با توضیحاتی که داده شد انتقال خواهد یافت.

کد مطلب 1743401

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