واگذاری مدیریت 11 شهرک صنعتی آذربایجان غربی به بخش خصوصی

سید احمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به منظور اجرای قانون اصل 44 اساسی و با ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی، مدیریت 11 شهرک صنعتی آذربایجان غربی به صاحبان واحدهای مستقر در آنها واگذار می شود.

وی واگذاری مدیریت شهرکهای صنعتی به بخش خصوصی را یکی از راهکارهای کاهش عملیات اجرایی شرکت شهرکهای صنعتی و اجرای طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی دانست و اظهار داشت: انتخابات هیئت مدیره و بازرسان در دو شهرک صنعتی سردشت وشماره دو ارومیه برگزار و انتخابات در دوشهرک صنعتی شماره یک ارومیه و مهاباد نیز برگزارمی شود.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی با اشاره به فعال بودن 16 شهرک صنعتی در مناطق مختلف استان، عنوان کرد: همچنین در راستای ایجاد تحول در شهرکهای صنعتی استان، به جز فاز 1 و 2 ارومیه همه واحدها تا 10 سال از پرداخت مالیات معاف بوده تا صنعت در مناطق کمتر توسعه یافته نیز گسترش یافته و اشتغالزایی داشته باشد.

موسوی با اشاره به احداث 250 واحد تولیدی جدید در شهرکها و نواحی صنعتی آذربایجان غربی، ادامه داد: این واحدها هم اکنون از 20 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده که امدیواریم واحدهای در حال احداث تا پایان فعالیت دولت آماده افتتاح و بهره برداری شوند.

وی همچنین از آماده شدن 5 تصفیه خانه شهرکهای صنعتی مهاباد، بوکان، میاندوآب، سلماس و ماکو برای وارد شدن به فاز بهره برداری خبر داد و افزود: برای احداث هر تصفیه خانه بالغ بر 9 هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و تصفیه خانه های 3 شهرک صنعتی ماکو، شوط و پلدشت در حال اجرای عملیات است.

این مسئول از تعریف و تدوین مدل احداث شهرک صنعتی مرزی ایران و ترکیه به عنوان دومین شهرک صنعتی مرزی دنیا خبر داد و در خصوص روند اجرای عملیات و پیگیری احداث دومین شهرک صنعتی مرزی دنیا در مرزهای ایران و ترکیه در آذربایجان غربی گفت: هم اکنون در مرحله تدوین و تعریف مدل مورد توافق طرفین برای ایجاد این شهرک صنعتی هستیم.

موسوی ادامه داد: ایجاد شهرک صنعتی مرزی مشترک بین دو کشور ایران و ترکیه ضمن ارتقای همکاریها در حوزه های صنعتی، اقتصادی، فنی و مهندسی، خدماتی، درمانی و آموزشی، با تامین زیر ساختهای لازم زمینه حضور سرمایه گذاران را فراهم می کند.

هم اکنون 820 واحد در شهرک‌های صنعتی فعالیت دارد که در این راستا برای 17 هزار نفر به صورت مستقیم و برای 80 هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال فراهم شده است.

