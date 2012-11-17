به گزارش خبرنگار مهر، مربی ایرانی تیم ملی تکواندو چین تایپه که با این تیم در رقابتهای قهرمانی آسیا نتایج خوبی کسب کرد مدتی است به تهران آمده تا پس از بررسی پیشنهادات خارجی خود تصمیم گیری کند.

وی هفته گذشته در جلسه ای با پیام خانلرخانی سرمربی شهردای ارومیه، به کادر فنی این تیم اضافه شد تا لیگ برتر را در تهران به عنوان تجربه ای تازه برای خود آغاز کند.

غلامزاده در این مورد به خبرنگار مهر گفت: تیم خوب و جوانی داریم که می توانیم با پشت سر گذاشتن تمرینات سخت و فشرده با آمادگی بالا به مصاف مدعیان رفته و در حد یک مدعی ظاهر شویم.

وی افزود: ترکیب شهرداری ورامین همان تیم قهرمان سال قبل است و فقط محمد امامی و مسعود حجی زواره را از دست دادیم و فکر می کنم با جو دوستانه ای که در تیم حاکم است بتوانیم رقابتهای خوبی به نمایش بگذاریم.

مربی چین تایپه در خصوص حضور دوباره در ایران گفت: برای دیدار با خانواده خود به تهران بازگشتم که ماندگار شدم. از چند کشورآسیایی از جمله تایلند پیشنهاد داشتم و در حال بررسی این پیشنهادات بودم که وارد کادر فنی شهردای ورامین شدم.

غلامزاده ادامه داد: اگر قرار باشد به هر کشوری بروم بعد از پایان سال خواهد بود و این مدت باقی مانده در لیگ ایران حضور دارم. من در لیگ با حریفان مختلف مبارزه کرده ام و حالا روی صندلی مربیگری تجربه ای جدید را پشت سر بگذارم.

وی در پایان گفت: تیم ما با حضور جوانان با آتیه و با تجربه های چون نادریان ، بیات ، عسگری ، سلیمی ، اسبقی و ... توانایی رفتن روی سکو را دارد و برای رسیدن به این هدف تلاش می کنیم.