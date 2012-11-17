بررسی شرایط اوزان مختلف تیم ملی ایران/ سعید احمدی جوان و با انگیزه

به گزارش خبرنگار مهر، سعید احمدی کاراته کای 23 ساله کرمانشاهی در طول سه سال اخیر آنقدر خوب مبارزه کرد تا کادر فنی تیم ملی را مجاب کند از نام او برای حضور روی تاتامی مسابقات جهانی به عنوان نماینده وزن 67- کیلوگرم کاراته ایران عبور نکنند. البته احمدی در مسابقات انتخابی هم به خوبی از پس رقبا برآمد.

این کاراته کای کرمانشاهی در شرایطی در تاتامی پاریس به مصاف حریفان می رود که در دو رویداد کاراته وان اندونزی و ترکیه با کسب مدال طلا خود را به عنوان یکی از بهترین های 67- کیلوگرم جهان مطرح کرد، کاراته کایی که به اعتقاد کارشناسان از انگیزه های وافری برای موفقیت در میدان دشوار پیکارهای جهانی برخوردار است.

با نگاهی به جدول مسابقات کاراته در چند سال اخیر با اذعان داشت که احمدی برای رسیدن به بازی پایانی حریفان سرسختی پیش رو دارد. اگر او بتواند به این مهم دست پیدا کند دومین کاراته کای کشورمان است که در دو دوره متوالی راهی فینال می شود.

"سیرو ماسا" کاراته کای دیرپای ایتالیا با شش نقره و برنز قهرمانی اروپا که 5 دوره حضور در مسابقات جهانی را بدون مدال تجربه کرده دو بار رودرروی حامد زیگساری ایستاده و یک برد و یک باخت نصیبش شده ،" رینات ساگاندکیف" از قزاقستان با سه طلای آسیا، سه دوره حضور در مسابقات قهرمانی جهان که یک بارموفق به شکست حامد زیگساری شده ،" آدام کواکس کاراته کای 21 ساله مجارها با دو طلا و یک نقره امیدها و بزرگسالان جهان و دو برنز اروپا که سال 2010 به زیگساری باخت ، نیاز علی اف 26 ساله از آذربایجان با طلا و برنز اروپا و دوبار حذف از مسابقات قهرمانی جهان از جمله مهمترین رقبای احمدی هستند.

در لیست حریفان احمدی در کنار نفرات ذکر شده باید عمر کرم اوغلو از ترکیبه با 25 سال سن و طلای امیدهای جهان و دو طلا و نقره اروپا که سه بار به زیگساری و غفاری باخته ، "ویلیام روله" با 27 سال سن از فرانسه با سک طلا ، طک نقره و سه برنز اروپا که از دو دوره حضور در مسابقات جهانی یک برنز در کارنامه خود ثبت کرده و "دیمتریس تریلنتا فیلس" با 30 سال سن ازیونان مه سال 2010 با شکست زیگساری قهرمان جهان شد ، دوطلا و یک نقره اروپا رات در کارنامه دارد،" توماس کاسرر" از اتریش که در اندونزی به همین احمدی 5بر یک باخت را نیز باید افزود.

مسعود رهنما سرمربی تیم ملی اعزامی به بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو در مورد احمدی می گوید: بازیکن زحمت کش و با پشتکاری است. اگر همان مبارزاتی که در لیگ جهانی اندونزی و مسابقات قهرمانی آسیای ازبکستان انجام داده و در پاریس انجام بدهد می تواند بزرگان کاراته را پشت سر بگذارد.

احمد صافی سرمربی ایرانی تیم ملی کاراته کره جنوبی او را بازیکنی خوش تکنیک، بدقلق و جنگنده معرفی کرده می افزاید: احمدی اگر می خواهد هر حریفی را غافلگیر کند باید بداند از تکنیک هایش در چه موقعی استفاده کند. من از مبارزاتش لذت می برم.

احمدی در مورد مسابقات جهانی در گفتگویی کوتاه به مهر گفت: حریفان سرسختی در پاریس پیش رو دارم ولی من یک سال سخت تلاش کردم تا بلیط سفر به پاریس را برای خود رزرو کنم و مطمئن باشید از این فرصت به بهترین شکل بهره خواهم برد.