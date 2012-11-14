آمادگی ایران برای انتقال تجربیات اقتصادی به کشورهای منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادی امروز در سومین اجلاس وزرای کشورهای عضو گروه اسکاپ که از 21 آبان ماه سال جاری در تهران با حضور نمایندگانی از 62 کشور جهان آغاز به کار کرده و امروز مراسم اختتامیه آن برگزار می شود، گفت: رویکرد جدیدی برای اجرای قانون اساسی کشور در مورد مشارکت عمومی - خصوصی در اقتصاد ملی اتخاذ شده و نسبت به اصلاح قوانین و ایجاد نهادهای موثر در این نوع از مشارکت اقداماتی صورت گرفته است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، هدفمندی یارانه ها، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون حمایت از سرمایه گذاری، ایجاد سازمان خصوصی سازی و تشکیل شورای عالی اجرایی به ریاست رئیس جمهور و با حضور نمایندگان قوای سه گانه و بخش خصوصی و همچنین ایجاد شورای رقابت از جمله اقداماتی است که در سالهای اخیر در ایران انجام شده است.

مرادی همچنین از اقدامات دولت برای بهبود محیط کسب و کار و فعالیت بخش خصوصی در کنار ارتقای نظام بانکی، گمرکی و مالیاتی سخن گفت و افزود: واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی از جمله مخابرات، شرکتهای حمل و نقل، انرژی، فناوری اطلاعات و مدیریت منابع آب صورت گرفته است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: همچنین هواپیمایی ها، پتروشیمی ها، خودروسازی ها و نیروگاههای آبی و گازی در کنار شبکه‌های آبیاری از جمله اقدامات دولت است که در آنها توسعه مشارکت عمومی - خصوصی برای سرمایه گذاری صورت گرفته است و در این راستا توجه ویزه ای به مشارکت عمومی - خصوصی در برنامه پنجم توسعه به ویژه در حوزه های حمل و نقل و جاده ای صورت گرفته است.

وی برنامه پنجم توسعه را دارای رویکرد پیشرفت توام با عدالت در چارچوب سند 20 ساله کشور عنوان کرد و بیان داشت: محرومیت زدایی، تامین اجتماعی، بازسازی درآمد و ثروت با هدف کاهش فاصله درآمدی در جهان در ایران از اولویت‌های مهمی است که دنبال می شود.

معاون رئیس جمهور تشکیل صندوق توسعه ملی و اختصاص حداقل 20 درصد از درآمد صادرات نفت و گاز را به این صندوق برای استفاده بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی را از دیگر اقدامات سرمایه گذاری‌های زیرساختی در کشور برشمرد و گفت: بخش خصوصی و تعاونی می توانند در شرایط رقابتی از تسهیلات این صندوق در پروژه های داخل و خارج بهره مند شوند.

مرادی همچنین به تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی در طرحهای تولیدی نفت و گاز و احداث نیروگاهها در ایران اشاره کرد. وی از ایجاد 12 نیروگاه با ظرفیت اسمی 7 هزار مگاوات و سرمایه گذاری در 37 پروژه آبی با ظرفیت تولیدی 90 میلیون متر مکعب آب شیرین و همچنین ایجاد 2 هزار کیلومتر بزرگراه در کشور از طریق به کارگیری ظرفیت عمومی و خصوصی سخن گفت و افزود: ایران آمادگی دارد تجربیات خود را با سایر کشورهای منطقه به اشتراک بگذارد.