رهاسازی بچه ماهیان سردآبی در استخرهای دومنظوره سیستان و بلوچستان آغاز شد

حسن خمر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این بچه ماهیان در استخرهای دو منظوره پرورش ماهی شهرستان های خاش، زاهدان، زابل، زهک و هیرمند رهاسازی خواهند شد.

وی گفت : پیش بینی می شود امسال حدود 600 هزار قطعه بچه ماهی سردآبی بین پرورش دهندگان سطح استان توزیع و در 700 باب استخر رهاسازی شوند.

وی افزود: همچنین پیش بینی می شود در پایان فصل برداشت 150 تن ماهی قزل آلا صید و به بازار مصرف عرضه شود.

مدیر کل شیلات سیستان بیان داشت: در سال گذشته 478 هزار قطعه بچه ماهی سردآبی در 225 باب استخر پرورش ماهی سطح استان رهاسازی شده بود که مقدار 120.8 تن ماهی قزل آلا برداشت و به بازار مصرف عرضه شد.