به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی بسیج استان قم که شامگاه سه شنبه در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد، افراد برگزیده معرفی و از آنها تجلیل به عمل آمد.
نخستین جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی بسیج قم از سوی سازمان بسیج هنرمندان سپاه علی ابن ابیطالب(ع) و حوزه هنری استان قم و با همکاری تعدادی از ارگانهای فرهنگی و هنری استان برگزار شد.
این جشنواره در سه بخش اصلی، ویژه و جنبی و با هدف به نمایش گذاشتن توانمندیهای هنرمندان بسیجی در عرصههای مختلف هنری و ارائه الگوهای ارزشمند و اصیل فرهنگ و هنر اسلامی به جامعه برگزار شد.
نخستین جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی بسیج استان قم در رشتههای هنرهای تجسمی، صنایع دستی و حجم سازی و با موضوعات بازخوانی ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و شعار سال با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی برگزار و از آثار منتخب تجلیل بعمل آمد.
هیئت داوران در بخش خوشنویسی اثر ابوالفضل خزائی را به عنوان اثر برتر و آقایان احمد خوانساری و میثم سلطانی نیز رتبههای دوم و سوم را کسب کردند.
در بخش نقاشی نیز فاطمه حسینی رتبه سوم، زهرا طلوعی رتبه دوم و فرزانه واحد دهکردی نیز هائز رتبه اول شدند.
در گرایش صنایع دستی، زهرا تشتری و فرزانه اشعری در بخش نگارگری، الهام فتحعلی بیگی در بخش تذهیب موفق به کسب رتبههای برتر شدند.
هیئت داوران نخستین جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی بسیج استان قم در بخش صفحه آرایی مجله نیلوفر مینا، در بخش نشانه زهرا تاری و در بخش پوستر نرگس مطیع فر را به عنوان افراد برگزیده انتخاب کردند.
از مینا محبوبی به خاطر طراحی پوستر اختتامیه جشنواره و مطهره جماللو به خاطر طراحی تندیس نیز تقدیر شد و اثر فاطمه دره باغی در بخش جواهرسازی با موضوع بیداری اسلامی به عنوان تنها اثر ارسالی در این بخش نیز تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم از وحید فرجی رئیس حوزه هنری استان قم و معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم به دلیل همکاری در برگزاری این جشنواره نیز تجلیل شد.
با معرفی افراد برگزیده؛
نخستین جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی بسیج استان قم به کار خود پایان داد
قم - خبرگزاری مهر: نخستین جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی بسیج استان قم با معرفی افراد برگزیده به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی بسیج استان قم که شامگاه سه شنبه در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد، افراد برگزیده معرفی و از آنها تجلیل به عمل آمد.
نظر شما