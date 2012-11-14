سرمایه گذاری بومی برای ایجاد اشتغال باید مورد حمایت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ناظری عصر سه شنبه در دیدار با مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) در فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: باید حمایت از سرمایه بومی در اولویت برنامه‌ ریزی مدیران قرار گیرد.

وی گفت: صندوق مهر امام رضا (ع) تا حد زیادی در راستای رفع معضل بیکاری موثر بوده ولی باید با تسریع در روند پرونده‌ های جوانان جویای کار و برنامه‌ ریزی دقیق برای اشتغال مناسب در منطقه گام بردارد.

وی افزود: باید با یک برنامه هدفمند و دقیق مانع از انحرافات تسهیلات پرداخت شده به جوان جویای کار شویم تا وام اختصاص یافته فقط در زمینه درخواست شده هزینه و شغل مورد نظر ایجاد شود.

فرماندار زابل بیان داشت: باید برای ساماندهی مطلوب یک تیم کارشناسی متشکل از کارشناسان صندوق مهر امام رضا (ع)، کمیته امداد، بهزیستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه ‌ها در زمینه اشتغال تشکیل تا مشکلات در این حوزه برطرف شود.

وی با اشاره به معوقات تسهیلات پرداخت شده به روستاییان در سال‌ های گذشته گفت: باید شوراهای اسلامی کمک کنند مردم مناطق، معوقات خود را پرداخت کرده تا شرایط برای ایجاد شغل و تامین منابع مالی برای سایر افراد جویای کار فراهم شود.

وی افزود: جوانان جویای کار می‌ توانند در رشته ‌های مختلف تسهیلات کم ‌بهره تا سقف 15میلیون تومان دریافت کنند.