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۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۳۸

ناظری:

سرمایه گذاری بومی برای ایجاد اشتغال باید مورد حمایت قرار گیرد

سرمایه گذاری بومی برای ایجاد اشتغال باید مورد حمایت قرار گیرد

زابل - خبرگزاری مهر: فرماندار زابل گفت: باید از سرمایه بومی منطقه برای اشتغالزایی پایدار حمایت و استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ناظری عصر سه شنبه در دیدار با مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) در فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: باید حمایت از سرمایه بومی در اولویت برنامه‌ ریزی مدیران قرار گیرد.

وی گفت: صندوق مهر امام رضا (ع) تا حد زیادی در راستای رفع معضل بیکاری موثر بوده ولی باید با تسریع در روند پرونده‌ های جوانان جویای کار و برنامه‌ ریزی دقیق برای اشتغال مناسب در منطقه گام بردارد.

وی افزود: باید با یک برنامه هدفمند و دقیق مانع از انحرافات تسهیلات پرداخت شده به جوان جویای کار شویم تا وام اختصاص یافته فقط در زمینه درخواست شده هزینه و شغل مورد نظر ایجاد شود.

فرماندار زابل بیان داشت: باید برای ساماندهی مطلوب یک تیم کارشناسی متشکل از کارشناسان صندوق مهر امام رضا (ع)، کمیته امداد، بهزیستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه ‌ها در زمینه اشتغال تشکیل تا مشکلات در این حوزه برطرف شود.

وی با اشاره به معوقات تسهیلات پرداخت شده به روستاییان در سال‌ های گذشته گفت: باید شوراهای اسلامی کمک کنند مردم مناطق، معوقات خود را پرداخت کرده تا شرایط برای ایجاد شغل و تامین منابع مالی برای سایر افراد جویای کار فراهم شود.

وی افزود: جوانان جویای کار می‌ توانند در رشته ‌های مختلف تسهیلات کم ‌بهره تا سقف 15میلیون تومان دریافت کنند. 

کد مطلب 1743476

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