کمبود 66 هزار متر مربع فضای آموزش فنی حرفه ای در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، طوس احمدی حصار صبح چهارشنبه در جلسه تخصصی آموزش و پرورش استان تصریح کرد: برای هر هنرجو لازم است 4.25 متر مربع فضای فیزیکی فراهم شود تا به حد استاندارد برسیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 70 مدرسه راهنمایی و متوسطه در راستای جبران این کمبود تغییر کاربری داده اند، افزود: انجام این مهم در گرو تامین اعتبار و مشارکت دستگاههای اجرایی مرتبط است.

احمدی حصار اضافه کرد: استاندارد سرانه فضاهای آموزشی در مراکز فنی حرفه ای و کار دانش هر یک 12 متر مربع است که وضع موجود در فنی حرفه ای 9.6 متر مربع و کاردانش 5.5 متر مربع است.

فعالیت 210 هنرستان در استان اردبیل

وی با یادآوری فعالیت 210 هنرستان با 52 رشته تحصیلی در زمینه صنعت، خدمات و کشاورزی در 19 منطقه آموزشی ادامه داد: در موضوع تجهیز آموزشگاههای فنی حرفه ای و کار دانش نیز 35 درصد استانداردهای تعریف شده محقق شده است.

این مسئول معتقد است برای اینکه مدت زمان آموزش هنرجویان در آموزشگاهها از دو سال به سه سال افزایش یابد لازم است افزایش تجهیزات در برنامه کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفته شود.

به گفته احمدی حصار کمبود فضاهای آموزشی، کمبود فضاهای کارگاهی استاندارد، کمبود فضاهای کارگاهی پایه و اساسی و کمبود اعتبارات استانی چهار چالش مهم توسعه آموزشگاههای فنی حرفه ای و کاردانش استان اردبیل است.

تحصیل 50 درصد دانش آموزان متوسطه اردبیل در فنی حرفه ای

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان با بیان اینکه استان اردبیل حائز رتبه دوم کشور به منظور تحقق سیاستهای توسعه آموزشهای فنی حرفه ای است، اضافه کرد: استانهای همدان، اردبیل و قزوین به ترتیب سه استان برتر تحقق آموزشهای فنی حرفه ای در کشور هستند.

وی اضافه کرد: 50 درصد دانش آموزان متوسطه سال دوم و سوم استان در آموزشگاههای فنی حرفه ای تحصیل می کنند.

احمدی حصار ادامه داد: با استفاده از ظرفیتهای آموزش فنی حرفه ای و کاردانش جهاد کشاورزی، ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات استان نیز دو هزار و 500 دانش آموز در 19 رشته تحصیلی در 18 منطقه مشغول به تحصیل هستند.

وی تصریح کرد: هدایت تحصیلی، برقراری توازن، کسب حداقل یک شایستگی و مهارت، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار، کارآموزی و کارورزی و فراهم سازی ارتقا مهارت در الزامات قانونی آموزشگاههای فنی حرفه ای قید شده است.

به گفته این مسئول تمرکز آموزش و پرورش استان در راستای ارتقا کیفی آموزشهای فنی حرفه ای در دو حوزه صنعت و کشاورزی و ارتقا خدمات گردشگری در حوزه کاردانش است.

احمدی حصار با بیان اینکه به حوزه اشتغال فارغ التحصیلان فنی حرفه ای توجه کمتری شده است، تاکید کرد: به عقیده کارشناسان فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای 20 برابر از دیپلمه ها بی کارتر هستند و این موضوع برنامه ریزی جدی مسئولان را می طلبد.

اختصاص ده میلیارد ریال برای تجهیز آموزشگاههای فنی حرفه ای

در این جلسه همچنین مدیر کل آموزش و پرورش استان خواستار اختصاص ده میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش به منظور تجهیز هنرستانهای فنی حرفه ای و کاردانش شد.

احمد محمد زاده تصریح کرد: در حال حاضر آموزشگاهای فنی حرفه ای و کاردانش بیشتر از فضاهای فیزیکی به تجهیزات نیازمند هستند.

وی با تاکید به نقش آموزشهای فنی حرفه ای در ایجاد اشتغال مولد متذکر شد: در حال حاضر مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه 50 درصد دانش آموزان استان در این حوزه مشغول به تحصیل اند.

در پایان این جلسه اختصاص اعتبار ده میلیارد ریالی از محل اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش استان به منظور تجهیز هنرستانهای فنی حرفه ای و کاردانش با نظر جمعی اعضای شورای آموزش و پرورش استان تصویب شد.