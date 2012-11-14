آپیا مشکل داشت/ تعطیلات لیگ سوهان اعصاب شده است

یحیی گل‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل دیپورت شدن "استفان آپیا" تصریح کرد: "مانوئل ژوزه" درباره این بازیکن با من صحبت کرد ولی نظر من هم نسبت به آپیا مساعد نبود. او از نظر جسمی مشکل داشت و در تمرینات هم زیاد خوب نبود. ضمن اینکه بازیکنی که از سطح اول اروپا برای تست دادن به ایران می‌آید یک مقدار جای سئوال دارد!

وی درباره اینکه باشگاه آپیا را می‌خواسته ولی ژوزه با درخواست باشگاه مخالفت کرده است، یادآور شد: از اول قرار بود آپیا برای تمرین بیاید و در صورتی که موردپسند واقع شد قرارداد ببندد. بالاخره نظر کادرفنی تیم مهم است و دیدگاه سرمربی اصل قضیه محسوب می‌شود.

مربی پرسپولیس در ادامه با اشاره به تعطیلات لیگ و آغاز مسابقات از هفته بعد، خاطرنشان کرد: تعطیلات به ضرر اکثر تیم‌ها بود. ما روند خوبی داشتیم که متاسفانه این تعطیلات باعث شد این روند را از دست بدهیم. طولانی بودن تعطیلات مشکلات زیادی برای تیم‌ها ایجاد می‌کند.

گل‌محمدی افزود: حتی به خاطر شرایط آب و هوایی و بارندگی نتوانستیم یک بازی تدارکاتی داشته باشیم. فعلا مجبوریم این شرایط را تحمل کنیم ولی امسال مسابقات لیگ سوهان اعصاب شده است چون بازیکنان از نظر روحی و روانی خسته شده‌اند و تمرین مدام آنها را خسته کرده است.

وی در خصوص بازی با ذوب آهن هم تاکید کرد: بازیکنان از نظر بدنی آماده این مسابقه هستند ولی بحث ما ریتم مسابقات است. ما تازه داشتیم شرایط بردن را به دست می‌آوردیم ولی دوباره لیگ تعطیل شد. این مسئله باعث می‌شود ریتم خوب‌‍مان را از دست بدهیم.

مربی پرسپولیس در پایان درباره جذب بازیکنان جدید در نیم فصل گفت: من در جریان این مسئله نیستم و بهتر از مسئولان باشگاه در این خصوص صحبت کنید.