سد گرین تاکنون جنگل های نهاوند را تخریب نکرده/ 135 هکتار جنگل زیر آب می رود

محمدرضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عدم تخریب جنگلها تاکنون در حالیست که با آبگیری سد گرین نهاوند حداقل 135 هکتار جنگل زیر آب می‌رود و حداکثر 300 هکتار جنگل تحت تاثیر قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: هزینه تخریب این جنگل‌ها بیش از 9 میلیارد تومان برآورد شده که باید توسط شرکت آب منطقه‌ای پرداخت شود تا در راستای این آبگیری 245 هکتار جنگل کاری صورت گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان اضافه کرد: با توجه به اینکه عملیات اجرایی سد گرین در حال انجام است هنوز تخریبی صورت نگرفته است و اعتباری نیز برای جنگل کاری مجدد تخصیص نیافته است.

سد گرین نهاوند بزرگترین سد آبی غرب کشور است که تراز نرمال ذخیره آب آن 144 هکتار است و با احداث آن سایه خشکسالی از سر مردم نهاوند و مناطقی از شهر کنگاور و استان کرمانشاه رفع می شود.