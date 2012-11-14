ارسال 300 اثر به جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی بسیج قم

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه سادات بهرامی در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی بسیج استان قم که شامگاه سهشنبه در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت برگزاری جشنوارههای هنری در بین بسیجیان هنرمند ابراز داشت: حضور پرشور جوانان و هنرمندان بسیجی در جشنوارههای مختلف هنری موجب رشد فرهنگهای اصیل اسلامی و ارزشی خواهد شد و مانع از اثرگذاری هجمههای دشمنان در عرصههای فرهنگی میشود.
وی با اشاره به اهداف برگزاری نخستین جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی بسیج استان قم ابراز داشت: به نمایش گذاشتن توانمندیهای هنرمندهای بسیجی در عرصههای هنری و ارائه الگوی ارزشمند و اصیل فرهنگ و هنر اسلامی از اهداف این جشنواره بود.
دبیر اجرایی نخستین جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی بسیج استان قم با بیان این که 300 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد، افزود: از 23 اثر برگزیده این جشنواره تجلیل به عمل خواهد آمد وهدایای نقدی و وام اشتغال خانگی خارج از نوبت با توافق با اداره کار به آنها اعطا خواهد شد.
وی با بیان اینکه بیشترین آثاری که از سوی بسیجیان هنرمند به دبیرخانه جشنواره رسیده مربوط به بخش گرافیک بوده است افزود: بازخوانی ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و شعار سال از موضوعات بخش اصلی جشنواره بودند که آثار فاخری در این زمینه به دبیر خانه جشنواره ارسال شد.
وی عنوان کرد: آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره در گروههای تخصصی و مستقل از سایر رشتهها، توسط گروهی از متخصصان و هنرمندان برجسته کشور در دو مرحله مقدماتی و نهایی مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفت.
بهرامی با اشاره به برگزاری 50 کارگاه آموزشی هنری در 13 روز گفت: بیش از 95 درصد آثار حاصل این دوره های آموزشی بود که در دو نوبت صبح و عصر برای برای 600 نفر از هنرجویان خواهر و برادر بسیجی با استفاده از بهترین اساتید برجسته کشوری برگزار شد.
دبیر اجرایی نخستین جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی بسیج استان قم در ادامه با بیان اینکه هنر در طول تاریخ به عنوان موثرترین و رساترین وسیله در انتقال فرهنگ و اندیشه بود افزود: هنر در ده های اخیر در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کاربرد فروان داشته و پیوسته به عنوان ابزاری در دست ابرقدرت ها به خصوص استکبار جهانی به منظور تحمیل عقاید و اندیشه های آنان بر دیگر ملت ها مورد استفاده قرار گرفته است.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی نخستین جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی بسیج استان قم با بیان اینکه 300 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد گفت: 23 اثر برگزیده این جشنواره تقدیر بعمل آمد.
به گزارش خبرنگار مهر، معصومه سادات بهرامی در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی بسیج استان قم که شامگاه سهشنبه در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت برگزاری جشنوارههای هنری در بین بسیجیان هنرمند ابراز داشت: حضور پرشور جوانان و هنرمندان بسیجی در جشنوارههای مختلف هنری موجب رشد فرهنگهای اصیل اسلامی و ارزشی خواهد شد و مانع از اثرگذاری هجمههای دشمنان در عرصههای فرهنگی میشود.
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