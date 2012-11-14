به گزارش خبرنگار مهر، سیدشمس الدین حسینی در حاشیه اجلاس وزرای کشورهای عضو گروه اسکاپ در تهران در خصوص تحریم‌های کشورهای غربی بر علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: تحریم یک عارضه ای است که هم اکنون بر اقتصاد ایران عارض شده و ما در حال مداوای آن هستیم، البته استقبال و مشارکت در این اجلاس حکایت از این دارد که ایران آنقدر کشوری بزرگ و جذاب است که کشورهای مستقل را برای همکاری به سمت خود می کشاند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: کشور ما اقتصاد بزرگی با شاخصه های بزرگ دارد و از اقتصادهای برجسته دنیا محسوب می شود. به لحاظ قدرت خرید و توان مالی ایران اقتصاد هفدهم دنیا و در رتبه علمی نیز کشور اول منطقه محسوب می شود و دارای یک تاریخ قابل اعتماد و فرهنگ درخشان است و این موضوعات نقش ایران را در سطح بین المللی و در حوزه کشورهای اسکاپ برجسته می کند.

حسینی ادامه داد: استقبال و تعداد وزرای حاضر و به ویژه معاون سازمان ملل متحد در این اجلاس حکایت از این دارد که کشورها بیشتر به جذابیت‌های اقتصادی ایران فکر می کنند و تحریمها برای آنها نیز دردساز شده است.

وی در خصوص راهکارهای ایران برای حل موضوع تحریم برخی کشورهای غربی گفت: جهان امروز به مرحله ای رسیده که در حوزه و منطقه نیازمند همکاری های بین المللی است و تحریمها هزینه اقتصاد جهانی را افزایش داده است.

حسینی به بی ثباتی در بازار نفت و شرایط دشواری که برای مردم کشورهای مختلف به ویژه کشورهای صنعتی و تحریم کننده ایجاد شده است، اشاره کرد و افزود: با این حال، برخی از کشورها کاهش خرید نفت از ایران را دنبال می کنند.

حسینی از بررسی یک طرح در دستور کار مجلس برای کاهش میزان فروش نفت خبر داد و افزود: این موضوع باعث بی ثباتی در بازار نفت و در پی آن، افزایش قیمت و همچنین افزایش سطح قیمت غذا را در دنیا در پی دارد و این موضوع باعث می شود رفاه مردم دنیا کاهش یابد و البته این اجلاس نقطه مقابل گرایش کشورهای تحریم کننده خواهد بود.

وزیر اقتصاد مشارکت بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی را باعث ایجاد اثربخشی چندوجهی دانست و افزود: کشورها باید بر اجرای پروژه های مشترک با یکدیگر همکاری کنند و جهان امروز به هم افزایی نیاز دارد و از تحریم و فشار رنج می برد.

به گزارش مهر، متن کامل طرح کاهش فروش نفت ایران در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

"مقدمه :

نفت همواره به عنوان منبع انرژی استراتژیک در جهان دارای اهمیت ویژه ای است و کشورهای برخوردار همواره از آن به عنوان فرصتی کم نظیر در جهت پیشرفت و توسعه و حتی افزایش تاثیر گذاری دیپلماتیک استفاده می کنند. درسال های اخیر و با گسترش اقدامات خصمانه آمریکا وغرب علیه ملت ایران و گسترش دامنه تحریم ها به صنعت نفت کشور، نیاز به اقدامی بخردانه و عاجل جهت حفظ موازنه قدرت وجلوگیری از قرار گرفتن در موضع انفعال بسیار ضروری و مهم می نماید. از دیگر سو با توجه به رهنمودها و منویات مقام عظمای ولایت مبنی بر تبدیل تحریم ها از تهدید به فرصت، پیشنهاد کاهش صادرات نفت به دلایل زیر ارائه می گردد.

1- از آنجا که باید از نفت همواره به عنوان فرصتی برای پیشرفت و توسعه در کشور استفاده گردد و هم اکنون تحریم ها مشکلاتی را در این مسیر ایجاد نموده است ضروری است سیاستها در این زمینه در جهت تبدیل تهدید به فرصت تغییر نماید.

2- به پشتوانه مواد قانونی 117 و 234 برنامه پنجساله پنجم توسعه که از اول سال 1390 تا کنون اجرا شده (با گذشت 35% از زمان تعریف شده در آن برنامه ) و لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی که در این موارد قانونی تصریح شده، می بایست در این خصوص اقدامی عملی صورت پذیرد که این طرح گام مناسبی در جهت محقق شدن آن است.

3- با توجه به افزایش ارز(حدود سه برابر) و درنتیجه افزایش عواید دولت از صادرات نفت به همین میزان ، مقدار صادرات نفت می بایست در شرایط خاص موجود، در رابطه ای معکوس با افزایش قیمت ارز، کاهش یابد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه قیمت ارز افزایش داشته و درنتیجه درآمد دولت از صادرات نفت با میزان کمتر از صادرات نیز محقق می شود، کاهش صادرات به میزان پیشنهاد شده خللی در درآمدهای پیش بینی شده در قانون بوجه از نفت برای دولت به وجود نخواهد آمد.

4- نظر به اینکه کشورهای اروپایی در فصل گرم سال اقدام به تعمیرات و بازرسی پالایشگاه های خود می کنند و با شروع فصل سرما مجددا فعالیتشان به حداکثر می رسد- که پالایشگاه های ساخته شده با (API) مطابق با نفت ایران از این جمله اند- تصویب این طرح می تواند پاسخی مناسب و متقابل به اقدامات مذبوحانه آنان باشد.

5- با عنایت به اینکه ذخایر نفت کشور بر مبنای استخراج کنونی تا حدود 150 سال آینده است، و لزوم نگاه داشت این ثروت ملی برای نسل های آینده، که مسئله تامین انرژی، اصلی و مهم در سرنوشت آنان است، کاهش صادرات و حفظ این ثروت ارزشمند ضروری است.

ماده واحده طرح دو فوریتی الزام دولت به کاهش یک سوم صادرات نفت به شرح زیر است:

ماده واحده- دولت موظف است صادرات نفت را به صورت ذیل کاهش دهد.

الف- دولت موظف است در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و اهداف کلی نظام در جهت استقلال ملی و طبق ضرورت زمان حاضر صادرات نفت را به میزان یک سوم، نسبت به سال گذشته(1390) کاهش دهد.

ب- به دولت اجازه داده می شود پس از اجرای بند الف این ماده در طی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بنابه ضرورت الباقی صادرات نفت را نیز متناسب با قیمت ارز کاهش دهد."