590 هزار تن سیب زمینی پاییزه از مزارع همدان برداشت شد

شهرام پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان همدان یکی از مناطق عمده تولید سیب زمینی کشور محسوب می شود و سالانه حدود یک میلیون تن محصول سیب زمینی برداشت می کند، افزود: از 26 هزار هکتار اراضی سطح زیرکشت سیب زمینی در سال زراعی امسال یک میلیون و 60 هزار تن سیب زمینی برداشت شد.

وی با اشاره به سهم 23 درصدی استان همدان در تولید سیب زمینی کشور عنوان کرد: از میزان سیب زمینی تولید شده در سال زراعی امسال 471 هزار و 500 تن مربوط به تولید تابستانه و 588 هزار و 500 تن کشت پاییزه بوده است و در تمام نقاط استان همدان برداشت سیب زمینی به پایان رسیده است.

وی استان همدان را به عنوان قطب اصلی تولید سیب زمینی در کشور معرفی کرد و گفت: شهرستان رزن در تولید پاییزه و شهرستان های بهار و همدان در کشت تابستانه بیشترین سهم را در تولید سیب زمینی استان برعهده دارند.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان همدان اضافه کرد: در تولید تابستانه بازار سیب زمینی کل کشور در دست استان همدان و با توجه به شرایط آب و هوایی کشت پاییزه در انبارها ذخیره می شود.

وی ادامه داد: بیش از 500 هزار تن سیب زمینی در انبارها ذخیره شده است و با توجه به نیاز مصرف کنندگان در بازار عرضه می شود.

پرورش عنوان کرد: تولید سیب زمینی در همدان در دو نوبت تابستانه و پاییزه انجام می شود که کشت تابستانه از حدود 15 اسفند تا 15 فرودین ماه صورت می گیرد و برداشت محصول از نیمه تیر ماه شروع و تا اوایل شهریور ماه به اتمام می رسد.

وی گفت: در تولید پاییزه نیز کشت از نیمه فروردین ماه تا اواخر اردیبهشت انجام و از اوایل شهریور تا اواخر مهر ماه برداشت این فصل نیز ادامه پیدا می کند.