گروه های حقوق بشر خواستار فشار اوباما بر میانمار و کامبوج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روز گذشته "سامانتا پاور" مشاور ارشد اوباما در امور نسل کشی با فعالان حقوق بشر دیدار کرد و این فعالان از وی خواستند تا رئیس جمهور آمریکا در سفر آتی خود به کشورهای آسیایی از حاکمان آنها بویژه میانمار و کاموبج بخواهد تا از ادامه خشونت های قومی در کشور خود جلوگیری کنند.

بر اساس این گزارش، اوباما اولین رئیس جمهور آمریکاست که به میانمار سفر می کند از همین رو این سفر از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

رئیس جمهور آمریکا در تاریخ 19 نوامبر به "نایپیدا" پایتخت میانمار سفر می کند و این درحالی است که اقلیت مسلمانان "روهینگیا" بار دیگر مورد حمله بودائیان میانمار قرار گرفته اند.

گروهای بودائی در این میان فرصت را مغتنم شمرده و با توجه به آنکه دولت میانمار نیز در درگیری با مسلمانان حق را به بودائیان می دهد در پی آن هستند تا در زمان سفر اوباما، دولت را تحت فشار بگذارند تا قانون شهروندی سال 1982 را که بر اساس آن شهروندی مسلمانان روهینگایا لغو می شود، اجرایی کند.

این در حالی است که از تابستان سال جاری وضعیت فوق العاده در مناطق مسلمان نشین برقرار شده و از سه هفته قبل نیز درگیری ها به اوج خود رسیده است.

در پی افزایش مجدد خشونت ها در میانمار، دبیر کل سازمان ملل از تصمیم دولت برای تشکیل کمیسیون تحقیق درباره خشونت های اخیر در ایالت راخین استقبال کرد.

وظیفه این کمیسیون ارائه پیشنهاداتی برای پایان دادن به درگیریهای قومی، یافتن راه حلی برای همزیستی مسالمت آمیز و پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی است.

گفته می شود که گزارش اعضای این کمیسیون درباره دلایل بروز خشونت، میزان تلفات و روشهای کاهش تنش در روز 17 سپتامبر ارائه می شود.

